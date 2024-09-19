Деньги за билеты на сорванный концерт Михайлова пообещали вернуть через 10 дней

В Челябинске концерт Стаса Михайлова, запланированный на 28 октября, был отменен из-за конфликта с организатором, который не выполнял условия договора. Как сообщила URA.RU 20 сентября сотрудница городских зрелищных касс (ГЗК) средства за бумажные билеты начнут возвращать только через десять дней.
«Для возврата электронного билета нужно зайти на сайт kassy.ru и найти в правилах возврата бланк заявления. Его нужно будет заполнить и вместе с билетами отправить на электронную почту. По поводу бумажных билетов попробуйте обратиться через десять дней, потому что сейчас организаторы собирают денежные средства для возврата», — сообщила сотрудница ГЗК.
В случае технических проблем с онлайн-формой для возврата средств за электронные билеты, необходимо обратиться в колл-центр. Возврат билетов, купленных в оффлайн точках продаж, осуществляется непосредственно в этих местах. Средства за наличный расчет возвращаются в день обращения. Однако, при оплате билетов банковской картой, срок зачисления денег на счет может составлять от трех до 30 дней, что зависит от политики соответствующего банка.
Концерт Стаса Михайлова в Челябинске, назначенный на 28 октября отменили из-за недобросовестного организатора, который на протяжении долго времени не выполнял свои обязательства. Сотрудник компании NCA не оплатил аренду концертных залов, услуги техподрядчиков и гонорар артиста. По этим же причинам были сорваны выступления в Екатеринбурге и Самаре.
Музыкальное шоу Михайлова переносилось с весны несколько раз. Первый раз его перенесли по техническим причинам с 4 апреля на 22 мая. После мероприятие было заявлено на осень. Причины, по которым произошло изменение даты выступления во второй раз остались неизвестны.
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