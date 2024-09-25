Молодые мыслители из-за границы устремились в УрФУ

Уральский федеральный университет принял аспирантов из Европы и Азии

Молодым ученым предстоит плотное общение с уральской профессурой Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Уральская политологическая школа становится местом притяжения иностранных специалистов: департамент политологии и социологии УрФУ принял аспирантов из Италии, Китая и Индонезии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте.

Ученый из Италии готовит диссертацию на тему «Продвижение стратегических целей России в Южной Европе: особенности, направления, механизмы». Индонезиец будет изучать с помощью уральской профессуры систему власти в собственной стране, а китайские политологи посвятили свои работы сотрудничеству России и КНР в сфере образования и экологии.

«Интерес иностранных молодых ученых, в том числе из Европы, свидетельствует о двух важных моментах — высоком уровне и престиже гуманитарного образования в Уральском федеральном университете, а во-вторых, об открытости в целом системы российского образования. Уверен, что и в дальнейшем уральская школа политологии и других гуманитарных дисциплин будет крайне привлекательна для студентов и ученых из России и для наших зарубежных коллег», — отметил директор департамента Александр Рыжков.