Молодые мыслители из-за границы устремились в УрФУ

Уральский федеральный университет принял аспирантов из Европы и Азии
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Екатеринбург, ургу, урфу, уральский государственный университет
Молодым ученым предстоит плотное общение с уральской профессурой Фото:

Уральская политологическая школа становится местом притяжения иностранных специалистов: департамент политологии и социологии УрФУ принял аспирантов из Италии, Китая и Индонезии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте.

Ученый из Италии готовит диссертацию на тему «Продвижение стратегических целей России в Южной Европе: особенности, направления, механизмы». Индонезиец будет изучать с помощью уральской профессуры систему власти в собственной стране, а китайские политологи посвятили свои работы сотрудничеству России и КНР в сфере образования и экологии.

«Интерес иностранных молодых ученых, в том числе из Европы, свидетельствует о двух важных моментах — высоком уровне и престиже гуманитарного образования в Уральском федеральном университете, а во-вторых, об открытости в целом системы российского образования. Уверен, что и в дальнейшем уральская школа политологии и других гуманитарных дисциплин будет крайне привлекательна для студентов и ученых из России и для наших зарубежных коллег», — отметил директор департамента Александр Рыжков.

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Уральская политологическая школа становится местом притяжения иностранных специалистов: департамент политологии и социологии УрФУ принял аспирантов из Италии, Китая и Индонезии. Об этом URA.RU рассказали в департаменте. Ученый из Италии готовит диссертацию на тему «Продвижение стратегических целей России в Южной Европе: особенности, направления, механизмы». Индонезиец будет изучать с помощью уральской профессуры систему власти в собственной стране, а китайские политологи посвятили свои работы сотрудничеству России и КНР в сфере образования и экологии. «Интерес иностранных молодых ученых, в том числе из Европы, свидетельствует о двух важных моментах — высоком уровне и престиже гуманитарного образования в Уральском федеральном университете, а во-вторых, об открытости в целом системы российского образования. Уверен, что и в дальнейшем уральская школа политологии и других гуманитарных дисциплин будет крайне привлекательна для студентов и ученых из России и для наших зарубежных коллег», — отметил директор департамента Александр Рыжков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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