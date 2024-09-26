26 сентября 2024

В Узбекистане заставили извиниться школьника перед избившей его учительницей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учительница избила ученика на уроке русского языка
Учительница избила ученика на уроке русского языка Фото:

Ученика школы в Ташкенте заставили извиниться перед учительницей, которая подняла на него руку. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане.

«Ученика ташкентской школы, которого учитель русского языка ударила по лицу за просьбу вести урок по-русски, заставили извиниться перед этим учителем», — заявили в пресс-службе детского омбудсмена Узбекистана, сославшись на слова матери мальчика. Слова приводит ИА «Регнум».

Инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе Ташкента: педагог русского языка ударила ученика за просьбу вести урок по-русски. МИД РФ уже направило запрос в Узбекистан с требованием прокомментировать ситуацию. В ответ на это заместитель спикера Законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что Россия должна заботиться о своих делах. Что касается самой учительницы, то ее задержали. Причиной ареста стал, однако, не сам факт насилия над учеником, а конфликт с заместителем директора учебного заведения, произошедший ранее. Об этом информирует Mash.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученика школы в Ташкенте заставили извиниться перед учительницей, которая подняла на него руку. Об этом сообщает ИА «Регнум» со ссылкой на пресс-службу уполномоченного по правам ребенка в Узбекистане. «Ученика ташкентской школы, которого учитель русского языка ударила по лицу за просьбу вести урок по-русски, заставили извиниться перед этим учителем», — заявили в пресс-службе детского омбудсмена Узбекистана, сославшись на слова матери мальчика. Слова приводит ИА «Регнум». Инцидент произошел в школе №188 в Чиланзорском районе Ташкента: педагог русского языка ударила ученика за просьбу вести урок по-русски. МИД РФ уже направило запрос в Узбекистан с требованием прокомментировать ситуацию. В ответ на это заместитель спикера Законодательной палаты Узбекистана Алишер Кадыров заявил, что Россия должна заботиться о своих делах. Что касается самой учительницы, то ее задержали. Причиной ареста стал, однако, не сам факт насилия над учеником, а конфликт с заместителем директора учебного заведения, произошедший ранее. Об этом информирует Mash.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...