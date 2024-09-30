Мэр Перми рассказал о работах по строительству нового участка набережной

Реконструкция пермской набережной до Мотовилихинских заводов завершена на 30%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ремонт пермской набережной продолжат и зимой
Ремонт пермской набережной продолжат и зимой Фото:

Реконструкция нового участка пермской набережной завершена на 30%. Речь идет об отрезке от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов».

«Подготовительные работы по ремонту общественного пространства завершены, продолжается строительство многофункционального павильона. Сейчас начато обустройство наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода. Берегоукрепление набережной выполнено уже на 80%», — рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.

Работы на объекте будут проводиться и зимой. Строители займутся бетонированием монолитных подпорных стен. Реконструкция новой части набережной началась в мае 2024 года. Завершить ремонт планируется в следующем году.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новости для жителей Перми и Пермского края, которые ценят свое время, в telegram-канале «Большая Пермь». Бережно отбираем для вас только актуальное. Присоединяйтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реконструкция нового участка пермской набережной завершена на 30%. Речь идет об отрезке от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов». «Подготовительные работы по ремонту общественного пространства завершены, продолжается строительство многофункционального павильона. Сейчас начато обустройство наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода. Берегоукрепление набережной выполнено уже на 80%», — рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале. Работы на объекте будут проводиться и зимой. Строители займутся бетонированием монолитных подпорных стен. Реконструкция новой части набережной началась в мае 2024 года. Завершить ремонт планируется в следующем году.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...