Мэр Перми рассказал о работах по строительству нового участка набережной

Реконструкция нового участка пермской набережной завершена на 30%. Речь идет об отрезке от ТЦ «Речник» до «Мотовилихинских заводов».
«Подготовительные работы по ремонту общественного пространства завершены, продолжается строительство многофункционального павильона. Сейчас начато обустройство наружного освещения, подпорных стен, ливневой канализации и водопровода. Берегоукрепление набережной выполнено уже на 80%», — рассказал мэр Перми Эдуард Соснин в своем telegram-канале.
Работы на объекте будут проводиться и зимой. Строители займутся бетонированием монолитных подпорных стен. Реконструкция новой части набережной началась в мае 2024 года. Завершить ремонт планируется в следующем году.
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