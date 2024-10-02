РЖД добавит вагоны к поезду из ХМАО в Екатеринбург

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К поезду из ХМАО в Екатеринбург добавят еще два вагона
К поезду из ХМАО в Екатеринбург добавят еще два вагона Фото:

Депдорхоз ХМАО и Свердловская железнодорожная дорога договорились добавить два вагона к поезду, следующему по направлению Екатеринбург — Устье-Аха. Решение принято по поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука после жалоб жителей Кондинского района на нехватку билетов. Об этом сообщил окружной депдорхоз в своем telegram-канале.

«Депдорхоз Югры и Свердловская железная дорога договорились добавить в состав к шести вагонам еще два: один купейный и один плацкартный. По предварительным подсчетам, это удовлетворит спрос жителей Кондинского района», — следует из сообщения.

На нехватку билетов на поезд до Екатеринбурга Кухаруку пожаловались жители Междуреченского и поселка Мортка. Это произошло в ходе инспекции губернатора Кондинского района ХМАО.

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Депдорхоз ХМАО и Свердловская железнодорожная дорога договорились добавить два вагона к поезду, следующему по направлению Екатеринбург — Устье-Аха. Решение принято по поручению губернатора ХМАО Руслана Кухарука после жалоб жителей Кондинского района на нехватку билетов. Об этом сообщил окружной депдорхоз в своем telegram-канале. «Депдорхоз Югры и Свердловская железная дорога договорились добавить в состав к шести вагонам еще два: один купейный и один плацкартный. По предварительным подсчетам, это удовлетворит спрос жителей Кондинского района», — следует из сообщения. На нехватку билетов на поезд до Екатеринбурга Кухаруку пожаловались жители Междуреченского и поселка Мортка. Это произошло в ходе инспекции губернатора Кондинского района ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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