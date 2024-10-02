02 октября 2024

Митрополит озвучил пожелание новому полпреду Путина на Урале

© Служба новостей «URA.RU»
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Указ о назначении Артема Жоги полпредом президент подписал 2 октября
Указ о назначении Артема Жоги полпредом президент подписал 2 октября Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в числе первых поздравил экс-спикера донецкого парламента, героя ДНР Артема Жогу с назначением на должность полпреда президента РФ в УрФО. Он пожелал ему найти в регионе единомышленников, соратников и друзей. Поздравление митрополит опубликовал в своем telegram-канале.

«Президент назначил своим представителем на Урале человека, прошедшего самые горячие точки и линии боевых соприкосновений. Хочу пожелать Артему Владимировичу Жоге найти здесь многих единомышленников, соратников, соработников и просто друзей. У нас один народ у нас одна Родина, и мы победим. Вместе!», — написал митрополит Евгений.

Своим полпредом на Урале Путин назначил Жогу по итогам встречи в Кремле вечером 2 октября. То, что именно Жога займет этот пост URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Чего ждут региональные элиты от малознакомого куратора — в материале агентства.

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Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в числе первых поздравил экс-спикера донецкого парламента, героя ДНР Артема Жогу с назначением на должность полпреда президента РФ в УрФО. Он пожелал ему найти в регионе единомышленников, соратников и друзей. Поздравление митрополит опубликовал в своем telegram-канале. «Президент назначил своим представителем на Урале человека, прошедшего самые горячие точки и линии боевых соприкосновений. Хочу пожелать Артему Владимировичу Жоге найти здесь многих единомышленников, соратников, соработников и просто друзей. У нас один народ у нас одна Родина, и мы победим. Вместе!», — написал митрополит Евгений. Своим полпредом на Урале Путин назначил Жогу по итогам встречи в Кремле вечером 2 октября. То, что именно Жога займет этот пост URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Чего ждут региональные элиты от малознакомого куратора — в материале агентства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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