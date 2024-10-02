Митрополит озвучил пожелание новому полпреду Путина на Урале

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений в числе первых поздравил экс-спикера донецкого парламента, героя ДНР Артема Жогу с назначением на должность полпреда президента РФ в УрФО. Он пожелал ему найти в регионе единомышленников, соратников и друзей. Поздравление митрополит опубликовал в своем telegram-канале.
«Президент назначил своим представителем на Урале человека, прошедшего самые горячие точки и линии боевых соприкосновений. Хочу пожелать Артему Владимировичу Жоге найти здесь многих единомышленников, соратников, соработников и просто друзей. У нас один народ у нас одна Родина, и мы победим. Вместе!», — написал митрополит Евгений.
Своим полпредом на Урале Путин назначил Жогу по итогам встречи в Кремле вечером 2 октября. То, что именно Жога займет этот пост URA.RU анонсировало еще 18 сентября. Чего ждут региональные элиты от малознакомого куратора — в материале агентства.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!