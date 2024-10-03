Бывшие топ-менеджеры челябинского оборонного завода проведут в СИЗО целый год

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Избрание меры пресечения экс-директору завода "Полет" в Челябинске Александру Нестерову, нестеров александр
Александр Нестеров (на фото) и Андрей Белимов с момента задержания находятся в СИЗО Фото:

Центральный райсуд Челябинска 3 октября продлил до года срок в СИЗО бывшему гендиректору оборонного завода «Полет» в Челябинске Александру Нестерову и его экс-заместителю Андрею Белимову, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Их оставили под стражей до 20 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Нестерову и Белимову срока в СИЗО. Они останутся под стражей до 20 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

В ноябре у Нестерова и Белимова исполнится год со дня заключения под стражу. К тому моменту материалы могут передать в суд и изменить им меру на более мягкую. Чтобы в последующем продлить бывшим топ-менеджерам срок в СИЗО следствию придется обращаться в Челябинский областной суд.

Нестерова и Белимова задержали в ноябре 2023 года. Их обвинили в превышении должностных полномочи и отправили в СИЗО. Следствие считает, что во время работы на заводе «Полет» они приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Сумма ущерба оценивается на сумму свыше 100 млн рублей.

При этом вину бывшие топ-менеджеры не признали. По словам адвоката, представляющего Белимова, Константина Акулича, в действиях его подзащитного нет состава преступления, так как все замечания к работам были устранены еще до возбуждения уголовного дела. Образцы данных конструкторских работ были поставлены на завод и приняты.

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Центральный райсуд Челябинска 3 октября продлил до года срок в СИЗО бывшему гендиректору оборонного завода «Полет» в Челябинске Александру Нестерову и его экс-заместителю Андрею Белимову, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Их оставили под стражей до 20 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Нестерову и Белимову срока в СИЗО. Они останутся под стражей до 20 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В ноябре у Нестерова и Белимова исполнится год со дня заключения под стражу. К тому моменту материалы могут передать в суд и изменить им меру на более мягкую. Чтобы в последующем продлить бывшим топ-менеджерам срок в СИЗО следствию придется обращаться в Челябинский областной суд. Нестерова и Белимова задержали в ноябре 2023 года. Их обвинили в превышении должностных полномочи и отправили в СИЗО. Следствие считает, что во время работы на заводе «Полет» они приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Сумма ущерба оценивается на сумму свыше 100 млн рублей. При этом вину бывшие топ-менеджеры не признали. По словам адвоката, представляющего Белимова, Константина Акулича, в действиях его подзащитного нет состава преступления, так как все замечания к работам были устранены еще до возбуждения уголовного дела. Образцы данных конструкторских работ были поставлены на завод и приняты.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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