Бывшие топ-менеджеры челябинского оборонного завода проведут в СИЗО целый год

03 октября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

Александр Нестеров (на фото) и Андрей Белимов с момента задержания находятся в СИЗО Фото: Анна Холмова © URA.RU Центральный райсуд Челябинска 3 октября продлил до года срок в СИЗО бывшему гендиректору оборонного завода «Полет» в Челябинске Александру Нестерову и его экс-заместителю Андрею Белимову, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Их оставили под стражей до 20 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Нестерову и Белимову срока в СИЗО. Они останутся под стражей до 20 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В ноябре у Нестерова и Белимова исполнится год со дня заключения под стражу. К тому моменту материалы могут передать в суд и изменить им меру на более мягкую. Чтобы в последующем продлить бывшим топ-менеджерам срок в СИЗО следствию придется обращаться в Челябинский областной суд. Нестерова и Белимова задержали в ноябре 2023 года. Их обвинили в превышении должностных полномочи и отправили в СИЗО. Следствие считает, что во время работы на заводе «Полет» они приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Сумма ущерба оценивается на сумму свыше 100 млн рублей. При этом вину бывшие топ-менеджеры не признали. По словам адвоката, представляющего Белимова, Константина Акулича, в действиях его подзащитного нет состава преступления, так как все замечания к работам были устранены еще до возбуждения уголовного дела. Образцы данных конструкторских работ были поставлены на завод и приняты. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Центральный райсуд Челябинска 3 октября продлил до года срок в СИЗО бывшему гендиректору оборонного завода «Полет» в Челябинске Александру Нестерову и его экс-заместителю Андрею Белимову, обвиняемых в превышении должностных полномочий. Их оставили под стражей до 20 ноября, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Суд удовлетворил ходатайство следователя о продлении Нестерову и Белимову срока в СИЗО. Они останутся под стражей до 20 ноября», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. В ноябре у Нестерова и Белимова исполнится год со дня заключения под стражу. К тому моменту материалы могут передать в суд и изменить им меру на более мягкую. Чтобы в последующем продлить бывшим топ-менеджерам срок в СИЗО следствию придется обращаться в Челябинский областной суд. Нестерова и Белимова задержали в ноябре 2023 года. Их обвинили в превышении должностных полномочи и отправили в СИЗО. Следствие считает, что во время работы на заводе «Полет» они приняли и оплатили невыполненные работы по исполнению государственного оборонного заказа. Сумма ущерба оценивается на сумму свыше 100 млн рублей. При этом вину бывшие топ-менеджеры не признали. По словам адвоката, представляющего Белимова, Константина Акулича, в действиях его подзащитного нет состава преступления, так как все замечания к работам были устранены еще до возбуждения уголовного дела. Образцы данных конструкторских работ были поставлены на завод и приняты.