Отставку полпреда Жоги в Донецке примут в его отсутствие

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Артем Жога. Ханты-Мансийск, жога артем
В первый день работы в УрФО Артем Жога встречается с губернаторами и журналистами Фото:
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Смена полпреда Путина на Урале

Сложение полномочий спикера парламента Донецкой народной республики (ДНР) с Артема Жоги, который стал полпредом президента в УрФО, произойдет в его отсутствие. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU.

«[Сложение с меня полномочий] произойдет на ближайшем пленарном заседании — по-моему, сегодня. Я заявление уже написал, депутаты проголосуют. Мое присутствие не требуется», — сказал Жога. Пост председателя донецкого парламента он возглавлял последний год.

Утром 4 октября Жога познакомился в своей новой резиденции в Екатеринбурге с уральскими губернаторами. Присутствовали также статусные силовики и начальники территориальных управлений различных федеральных ведомств. На встрече он рассказал о своих планах и задачах и дал обещание приложить максимум усилий для развития УрФО. Что известно о герое ДНР, возглавившем уральский регион, — в материале URA.RU.

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Сложение полномочий спикера парламента Донецкой народной республики (ДНР) с Артема Жоги, который стал полпредом президента в УрФО, произойдет в его отсутствие. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «[Сложение с меня полномочий] произойдет на ближайшем пленарном заседании — по-моему, сегодня. Я заявление уже написал, депутаты проголосуют. Мое присутствие не требуется», — сказал Жога. Пост председателя донецкого парламента он возглавлял последний год. Утром 4 октября Жога познакомился в своей новой резиденции в Екатеринбурге с уральскими губернаторами. Присутствовали также статусные силовики и начальники территориальных управлений различных федеральных ведомств. На встрече он рассказал о своих планах и задачах и дал обещание приложить максимум усилий для развития УрФО. Что известно о герое ДНР, возглавившем уральский регион, — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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