Отставку полпреда Жоги в Донецке примут в его отсутствие

04 октября 2024 в 12:09 Размер текста - 17 +

В первый день работы в УрФО Артем Жога встречается с губернаторами и журналистами Фото: Игорь Вершинин © URA.RU новость из сюжета Смена полпреда Путина на Урале Сложение полномочий спикера парламента Донецкой народной республики (ДНР) с Артема Жоги, который стал полпредом президента в УрФО, произойдет в его отсутствие. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «[Сложение с меня полномочий] произойдет на ближайшем пленарном заседании — по-моему, сегодня. Я заявление уже написал, депутаты проголосуют. Мое присутствие не требуется», — сказал Жога. Пост председателя донецкого парламента он возглавлял последний год. Утром 4 октября Жога познакомился в своей новой резиденции в Екатеринбурге с уральскими губернаторами. Присутствовали также статусные силовики и начальники территориальных управлений различных федеральных ведомств. На встрече он рассказал о своих планах и задачах и дал обещание приложить максимум усилий для развития УрФО. Что известно о герое ДНР, возглавившем уральский регион, — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сложение полномочий спикера парламента Донецкой народной республики (ДНР) с Артема Жоги, который стал полпредом президента в УрФО, произойдет в его отсутствие. Об этом он рассказал, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU. «[Сложение с меня полномочий] произойдет на ближайшем пленарном заседании — по-моему, сегодня. Я заявление уже написал, депутаты проголосуют. Мое присутствие не требуется», — сказал Жога. Пост председателя донецкого парламента он возглавлял последний год. Утром 4 октября Жога познакомился в своей новой резиденции в Екатеринбурге с уральскими губернаторами. Присутствовали также статусные силовики и начальники территориальных управлений различных федеральных ведомств. На встрече он рассказал о своих планах и задачах и дал обещание приложить максимум усилий для развития УрФО. Что известно о герое ДНР, возглавившем уральский регион, — в материале URA.RU.