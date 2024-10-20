Наташа Королева оплатила сыну медовый месяц на Мальдивах

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Певица Наташа Королева потратила два миллиона рублей на медовый месяц сына Фото:

Певица Наташа Королева потратила на медовый месяц сына на Мальдивах около двух миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ.

«Отдых обошелся певице в кругленькую сумму, ведь она полностью оплатила медовый месяц сына и его избранницы», — сообщает «Комсомольская правда». Отпуск на вилле с бассейном обошелся певице в два миллиона рублей.

Сын Королевой Архип Глушко женился на стриптизерше Мелиссе Фокс (Анна Волынкина) еще в августе. Через месяц они отправились в свадебное путешествие на Мальдивские острова.

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Певица Наташа Королева потратила на медовый месяц сына на Мальдивах около двух миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ. «Отдых обошелся певице в кругленькую сумму, ведь она полностью оплатила медовый месяц сына и его избранницы», — сообщает «Комсомольская правда». Отпуск на вилле с бассейном обошелся певице в два миллиона рублей. Сын Королевой Архип Глушко женился на стриптизерше Мелиссе Фокс (Анна Волынкина) еще в августе. Через месяц они отправились в свадебное путешествие на Мальдивские острова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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