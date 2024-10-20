Наташа Королева оплатила сыну медовый месяц на Мальдивах

Певица Наташа Королева потратила два миллиона рублей на медовый месяц сына
Певица Наташа Королева потратила на медовый месяц сына на Мальдивах около двух миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ.
«Отдых обошелся певице в кругленькую сумму, ведь она полностью оплатила медовый месяц сына и его избранницы», — сообщает «Комсомольская правда». Отпуск на вилле с бассейном обошелся певице в два миллиона рублей.
Сын Королевой Архип Глушко женился на стриптизерше Мелиссе Фокс (Анна Волынкина) еще в августе. Через месяц они отправились в свадебное путешествие на Мальдивские острова.
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