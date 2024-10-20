Общество Наташа Королева оплатила сыну медовый месяц на Мальдивах 20 октября 2024 в 16:13 Размер текста - 17 + Певица Наташа Королева потратила два миллиона рублей на медовый месяц сына Фото: Зыков Кирилл/Агентство «Москва» Певица Наташа Королева потратила на медовый месяц сына на Мальдивах около двух миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ. «Отдых обошелся певице в кругленькую сумму, ведь она полностью оплатила медовый месяц сына и его избранницы», — сообщает «Комсомольская правда». Отпуск на вилле с бассейном обошелся певице в два миллиона рублей. Сын Королевой Архип Глушко женился на стриптизерше Мелиссе Фокс (Анна Волынкина) еще в августе. Через месяц они отправились в свадебное путешествие на Мальдивские острова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Певица Наташа Королева потратила на медовый месяц сына на Мальдивах около двух миллионов рублей. Об этом сообщают СМИ. «Отдых обошелся певице в кругленькую сумму, ведь она полностью оплатила медовый месяц сына и его избранницы», — сообщает «Комсомольская правда». Отпуск на вилле с бассейном обошелся певице в два миллиона рублей. Сын Королевой Архип Глушко женился на стриптизерше Мелиссе Фокс (Анна Волынкина) еще в августе. Через месяц они отправились в свадебное путешествие на Мальдивские острова. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям