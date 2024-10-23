В Питере эскалатор зажевал руку четырехлетнему мальчику

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В Санкт-Петербурге эскалатор сломал пальцы ребенку
В Санкт-Петербурге эскалатор сломал пальцы ребенку Фото:

В метро Санкт-Петербурга на станции «Площадь Восстания» эскалатор зажевал руку четырехлетнего ребенка. Ему переломало ему два пальца. Об этом сообщил telegram-канал «Ньюсач/Двач». 

«В Питере эскалатор зажевал руку четырехлетнему мальчику», — заявил telegram-канал. Отмечается, что инцидент произошел в позднее время, когда несовершеннолетний поднимался на подъемнике с родителями. Он упал на верхних ступеньках эскалатора и его левая рука попала в механизм.

Малыша госпитализировали. За его состоянием следят врачи.

Эскалатор считается техническим средством повышенной опасности. Не стоит оставлять детей без присмотра на эскалаторе или возле него.

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В метро Санкт-Петербурга на станции «Площадь Восстания» эскалатор зажевал руку четырехлетнего ребенка. Ему переломало ему два пальца. Об этом сообщил telegram-канал «Ньюсач/Двач».  «В Питере эскалатор зажевал руку четырехлетнему мальчику», — заявил telegram-канал. Отмечается, что инцидент произошел в позднее время, когда несовершеннолетний поднимался на подъемнике с родителями. Он упал на верхних ступеньках эскалатора и его левая рука попала в механизм. Малыша госпитализировали. За его состоянием следят врачи. Эскалатор считается техническим средством повышенной опасности. Не стоит оставлять детей без присмотра на эскалаторе или возле него.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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