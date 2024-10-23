В метро Санкт-Петербурга на станции «Площадь Восстания» эскалатор зажевал руку четырехлетнего ребенка. Ему переломало ему два пальца. Об этом сообщил telegram-канал «Ньюсач/Двач».
«В Питере эскалатор зажевал руку четырехлетнему мальчику», — заявил telegram-канал. Отмечается, что инцидент произошел в позднее время, когда несовершеннолетний поднимался на подъемнике с родителями. Он упал на верхних ступеньках эскалатора и его левая рука попала в механизм.
Малыша госпитализировали. За его состоянием следят врачи.
Эскалатор считается техническим средством повышенной опасности. Не стоит оставлять детей без присмотра на эскалаторе или возле него.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.