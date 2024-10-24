Виктор Шептий обещал подробности о заседаниях Совфеда предоставить позже Фото: Илья Московец © URA.RU

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в Днях региона в Совете Федерации, на которых представили проекты развития. Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Совместно с губернатором Евгением Куйвашевым, председателем законодательного собрания Людмилой Бабушкиной, коллегой Александром Высокинским и командой Свердловской области приняли участие в расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации. Представили выставку достижений нашего региона», — написал сенатор. Подробности он обещал рассказать позднее.

Дни Свердловской области в Совфеде проходили с 21 по 23 октября. На суд сенаторов были представлены пять масштабных проектов: строительство новых очистных в Кушве и Красноуральске; создание большого межотраслевого кластера на базе Уральского политехнического колледжа; проект нового здания для НИИ ОММ; концепция развития дорожной и пассажирской инфраструктуры (включая Сухой порт и развитие наземного метро) и инновационный тепличный комбинат от АО «Тепличное» (близко к первым лицам УГМК Агро).



Безоговорочное одобрение Совфеда получили лишь два проекта — новое здание для НИИ ОММ в Академическом районе (стоимость 10,2 млрд руб.) и строительство Сухого порта и наземного метро в Екатеринбурге (более 100 млрд руб.). Более подробно о ходе и итогах лоббистской кампании, — в материале URA.RU.

Виктор Шептий был в составе большой свердловской команды страница Виктора Шептия во «ВКонтакте» . Фото: