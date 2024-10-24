Сенатор Шептий поучаствовал в презентации Свердловской области в Совфеде. Фото

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Презентация книги Павла Крашенинникова в УрГЮУ. Екатеринбург, шептий виктор
Виктор Шептий обещал подробности о заседаниях Совфеда предоставить позже Фото:

Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в Днях региона в Совете Федерации, на которых представили проекты развития. Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «ВКонтакте».

«Совместно с губернатором Евгением Куйвашевым, председателем законодательного собрания Людмилой Бабушкиной, коллегой Александром Высокинским и командой Свердловской области приняли участие в расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации. Представили выставку достижений нашего региона», — написал сенатор. Подробности он обещал рассказать позднее.

Дни Свердловской области в Совфеде проходили с 21 по 23 октября. На суд сенаторов были представлены пять масштабных проектов: строительство новых очистных в Кушве и Красноуральске; создание большого межотраслевого кластера на базе Уральского политехнического колледжа; проект нового здания для НИИ ОММ; концепция развития дорожной и пассажирской инфраструктуры (включая Сухой порт и развитие наземного метро) и инновационный тепличный комбинат от АО «Тепличное» (близко к первым лицам УГМК Агро).

Безоговорочное одобрение Совфеда получили лишь два проекта — новое здание для НИИ ОММ в Академическом районе (стоимость 10,2 млрд руб.) и строительство Сухого порта и наземного метро в Екатеринбурге (более 100 млрд руб.). Более подробно о ходе и итогах лоббистской кампании, — в материале URA.RU.

Виктор Шептий был в составе большой свердловской команды
Виктор Шептий был в составе большой свердловской команды
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Сенатор от Свердловской области Виктор Шептий принял участие в Днях региона в Совете Федерации, на которых представили проекты развития. Об этом парламентарий сообщил на своей странице во «ВКонтакте». «Совместно с губернатором Евгением Куйвашевым, председателем законодательного собрания Людмилой Бабушкиной, коллегой Александром Высокинским и командой Свердловской области приняли участие в расширенных заседаниях комитетов Совета Федерации. Представили выставку достижений нашего региона», — написал сенатор. Подробности он обещал рассказать позднее. Дни Свердловской области в Совфеде проходили с 21 по 23 октября. На суд сенаторов были представлены пять масштабных проектов: строительство новых очистных в Кушве и Красноуральске; создание большого межотраслевого кластера на базе Уральского политехнического колледжа; проект нового здания для НИИ ОММ; концепция развития дорожной и пассажирской инфраструктуры (включая Сухой порт и развитие наземного метро) и инновационный тепличный комбинат от АО «Тепличное» (близко к первым лицам УГМК Агро). Безоговорочное одобрение Совфеда получили лишь два проекта — новое здание для НИИ ОММ в Академическом районе (стоимость 10,2 млрд руб.) и строительство Сухого порта и наземного метро в Екатеринбурге (более 100 млрд руб.). Более подробно о ходе и итогах лоббистской кампании, — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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