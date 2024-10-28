В Госдуме предложили разрешить использовать маткапитал в любое время

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Изменение направлено на поддержку семей с детьми, заявлено в законопроекте
Изменение направлено на поддержку семей с детьми, заявлено в законопроекте Фото:

В Госдуму внесен законопроект, который позволяет использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка, без ожидания достижения трехлетнего возраста. Информация опубликована на сайте Госдумы. 

«Проект закона разработан в целях предоставления возможности лицам, имеющим право на материнский (семейный) капитал, распоряжаться средствами на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка», — говорится в пояснительной записке к федеральному закону. Там добавили, что это изменение направлено на поддержку семей, улучшение качества их жизни и устранение необходимости ожидания для реализации права на маткапитал.

Авторы проекта считают, что такой подход поможет улучшить положение семей. Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке.

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В Госдуму внесен законопроект, который позволяет использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий сразу после рождения ребенка, без ожидания достижения трехлетнего возраста. Информация опубликована на сайте Госдумы.  «Проект закона разработан в целях предоставления возможности лицам, имеющим право на материнский (семейный) капитал, распоряжаться средствами на улучшение жилищных условий, не дожидаясь трех лет со дня рождения или усыновления ребенка», — говорится в пояснительной записке к федеральному закону. Там добавили, что это изменение направлено на поддержку семей, улучшение качества их жизни и устранение необходимости ожидания для реализации права на маткапитал. Авторы проекта считают, что такой подход поможет улучшить положение семей. Принятие законопроекта не потребует дополнительных расходов федерального бюджета, отмечается в пояснительной записке.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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