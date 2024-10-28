Росгвардия объявила «амнистию» для части россиян, которые помогают СВО

Росгвардия: сдавшие оружие на нужды СВО россияне будут амнистированы
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Россияне будут освобождаться от административной ответственности за нарушение правил оборота оружия, сообщили в Росгвардии
Россияне будут освобождаться от административной ответственности за нарушение правил оборота оружия, сообщили в Росгвардии Фото:
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Росгвардия объявила «амнистию» владельцам оружия, которые хотят сдать его на нужды СВО. Об этом сообщил в официальном telegram-канале, добавив что прощение выдается тем, чьи правонарушения не повлекли негативных последствий.

«Граждане будут освобождаться от административной ответственности в случае передачи принадлежащего им оружия для использования в ходе специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале Росгвардии. Там подчеркнули, что прощение выдается россиянам с административными правонарушениями в области оборота оружия в том случае, если оно не повлекло негативных последствий. Таким правонарушением, например, является несвоевременное обращение для регистрации оружия. 

Возможность сдать оружие на нужды СВО закреплена изменением от августа 2024 года в законодательстве об оружии. Подать заявку о сдаче оружия можно на официальном сайте Росгвардии.

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Росгвардия объявила «амнистию» владельцам оружия, которые хотят сдать его на нужды СВО. Об этом сообщил в официальном telegram-канале, добавив что прощение выдается тем, чьи правонарушения не повлекли негативных последствий. «Граждане будут освобождаться от административной ответственности в случае передачи принадлежащего им оружия для использования в ходе специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале Росгвардии. Там подчеркнули, что прощение выдается россиянам с административными правонарушениями в области оборота оружия в том случае, если оно не повлекло негативных последствий. Таким правонарушением, например, является несвоевременное обращение для регистрации оружия.  Возможность сдать оружие на нужды СВО закреплена изменением от августа 2024 года в законодательстве об оружии. Подать заявку о сдаче оружия можно на официальном сайте Росгвардии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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