Росгвардия объявила «амнистию» для части россиян, которые помогают СВО

Росгвардия объявила «амнистию» владельцам оружия, которые хотят сдать его на нужды СВО. Об этом сообщил в официальном telegram-канале, добавив что прощение выдается тем, чьи правонарушения не повлекли негативных последствий.
«Граждане будут освобождаться от административной ответственности в случае передачи принадлежащего им оружия для использования в ходе специальной военной операции», — сообщили в telegram-канале Росгвардии. Там подчеркнули, что прощение выдается россиянам с административными правонарушениями в области оборота оружия в том случае, если оно не повлекло негативных последствий. Таким правонарушением, например, является несвоевременное обращение для регистрации оружия.
Возможность сдать оружие на нужды СВО закреплена изменением от августа 2024 года в законодательстве об оружии. Подать заявку о сдаче оружия можно на официальном сайте Росгвардии.
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