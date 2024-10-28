Путин перечислил приоритетные задачи в развитии экономики РФ

Президент России Владимир Путин выделил ключевые приоритеты для развития российской экономики, акцентируя внимание на развитии экономики предложения и увеличении производства товаров и услуг в стране. Об этом он завил на совещании по экономическим вопросам.
«Наша задача — развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях и секторах экономики», — приводит слова Путина сайт Кремля. При этом глава государства подчеркнул, что есть сложности. Они связаны с нехваткой кадров и технологий
Владимир Путин 28 октября сообщил о росте российской экономики. За период с января по август ВВП России увеличился на 4,2%. Путин также отмечал рекордно низкий уровень безработицы в РФ, передает «Национальная служба новостей».
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