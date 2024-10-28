Путин «сверит часы» с представителями ЦБ: главные заявления Пескова

Президент России Владимир Путин проведет видеоконференцию по экономическим вопросам с Центробанком. В Кремле делают все возможное, чтобы призвать к сдержанности Иран и Израиль. Также пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков опроверг вмешательство России в выборы парламента в Грузии. Главные заявления представителя Кремля в рамках конференц-колла 28 октября — в материале URA.RU.
Совещание Путина с Центробанком
В Кремле сообщили, что сегодня, 28 октября, Путин проведет совещание с экономическим блоком правительства, руководством администрации и Центробанком. Встреча пройдёт в формате видеоконференции в середине дня.
Меры безопасности на саммите БРИКС
Песков заявил, что на прошедшем саммите БРИКС в Казани меры по обеспечению здоровья и безопасности гостей были приняты на высочайшем уровне. Пресс-секретарь не стал отвечать на вопрос о том, сдавали ли мировые лидеры ПЦР-тесты. По его словам, эта сторона мероприятия остается непубличной.
Конфликт Ирана и Израиля
В Кремле прокомментировали заявление Израиля об уничтожении оборонных возможностей Ирана. Песков заявил, что что Россия делает все возможное, чтобы призвать страны к сдержанности и поспособствовать деэскалации напряженности на Ближнем Востоке. По словам пресс-секретаря, Путин поддерживает контакты со всеми со сторонами конфликта.
Встреча Путина и Гутерриша
В Кремле исполнили просьбу генсека ООН Антониу Гутерриша отменить открытую часть беседы с Путиным в рамках его визита на саммит БРИКС в Казань. Песков отметил, что на встрече был обмен мнениями по разным вопросам. Также пресс-секретарь отказался комментировать инициативу Гутерриша о свободном судоходстве России в Черном море.
Песков о вмешательстве в выборы Грузии
В Кремле отвергли обвинения президента Грузии Саломе Зурабишвили во вмешательстве России в выборы парламента страны. Песков заявил, такие сообщения голословны. По его словам, победа партии «Грузинская мечта» — это выбор грузинского народа.
Также в Кремле заявили, что попытки «европейских институтов» дестабилизировать обстановку в Грузии после прошедших парламентских выборов очевидны. Однако Песков отметил, что Россия не имеет к ним никакого отношения.
Первенство России в рейтинге сильнейших армий мира
Песков отказался от комментариев рейтинга лучших армий мира на 2024 год, который составили аналитики американского портала U.S. News and World Report. По его словам, реакция невозможна, так как неизвестны критерии оценки. Россия заняла в этом рейтинге первое место.
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