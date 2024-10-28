Путин похвалил молодежь за работоспособность

Президент России Владимир Путин отметил высокую работоспособность российской молодежи и снижение безработицы среди молодых людей до 25 лет. Об этом он рассказал на совещании по экономическим вопросам.
«Что особенно важно — сокращается безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет», — приводит слова Путина сайт Кремля. Глава РФ добавил, что в настоящее время она составляет менее 9%, что меньше по сравнению с 2023 годом, когда показатель находился на уровне 11,6%.
Ранее аналитики сообщили, что заработные платы молодых людей в возрасте 18-24 лет увеличились на 20,6% за год. Такие данные предоставили эксперты «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру».
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