Путин похвалил молодежь за работоспособность

Путин: безработица среди молодежи в России снизилась
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Безработица среди молодежи снизилась по сравнению с прошлым годом, заявил Путин
Безработица среди молодежи снизилась по сравнению с прошлым годом, заявил Путин Фото:

Президент России Владимир Путин отметил высокую работоспособность российской молодежи и снижение безработицы среди молодых людей до 25 лет. Об этом он рассказал на совещании по экономическим вопросам.

«Что особенно важно — сокращается безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет», — приводит слова Путина сайт Кремля. Глава РФ добавил, что в настоящее время она составляет менее 9%, что меньше по сравнению с 2023 годом, когда показатель находился на уровне 11,6%.

Ранее аналитики сообщили, что заработные платы молодых людей в возрасте 18-24 лет увеличились на 20,6% за год. Такие данные предоставили эксперты «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент России Владимир Путин отметил высокую работоспособность российской молодежи и снижение безработицы среди молодых людей до 25 лет. Об этом он рассказал на совещании по экономическим вопросам. «Что особенно важно — сокращается безработица среди молодёжи в возрасте до 25 лет», — приводит слова Путина сайт Кремля. Глава РФ добавил, что в настоящее время она составляет менее 9%, что меньше по сравнению с 2023 годом, когда показатель находился на уровне 11,6%. Ранее аналитики сообщили, что заработные платы молодых людей в возрасте 18-24 лет увеличились на 20,6% за год. Такие данные предоставили эксперты «Сбераналитики» и сервиса «Работа.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...