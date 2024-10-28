Путин оценил финансовое положение бизнеса в России

В России наблюдается рост корпоративного кредитования, при котором кредиты сотрудникам предприятий выдаются на льготных условиях без оценки кредитоспособности. Об этом на совещании по экономическим вопросам рассказал президент РФ Владимир Путин.
«Что касается корпоративного кредитования, то, несмотря на текущие достаточно высокие процентные ставки в экономике, этот сегмент все-таки продолжает расти, причем быстрыми темпами», — заявил Владимир Путин, его слова приводит сайт Кремля. Он добавил, что с начала года по 1 октября задолженность юридических лиц увеличилась более чем на 14%, что соответствует 10,6 триллиона рублей.
Путин подчеркнул важность отслеживания этой динамики и необходимости устойчивого роста кредитного портфеля. Это нужно, чтобы кредиты направлялись на решение стратегических задач и достижение национальных целей, заключил президент.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.