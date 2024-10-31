Минфин раскрыл, на сколько хватит новых лимитов по семейной ипотеке

Минфин: лимитов по семейной ипотеке хватит до конца года
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Лимиты по «Семейной ипотеке» расширены до 6,25 трлн рублей Фото:

Минфин РФ пообещал россиянам, что новых лимитов по льготной «семейной» ипотеке хватит до конца года. Об этом они написали на своем сайте, объяснив, что лимиты были расширены до 6,25 триллионов рублей.

«Лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года. Правительством РФ согласованы изменения в Решении о предоставлении субсидии «Дом.РФ» на увеличение лимита в размере 350 млрд рублей по льготной программе «Семейная ипотека», — сообщается на сайте Минфина. Уточняется, что лимиты по этой ипотеке расширены до 6,25 триллионов рублей.

Ранее ряд банков, таких как ВТБ и Сбер сообщили о приостановке выдачи ипотек по этой программе. Решение они объяснили тем, что ранее выделенные лимиты были исчерпаны.

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Минфин РФ пообещал россиянам, что новых лимитов по льготной «семейной» ипотеке хватит до конца года. Об этом они написали на своем сайте, объяснив, что лимиты были расширены до 6,25 триллионов рублей. «Лимитов по «Семейной ипотеке» хватит до конца года. Правительством РФ согласованы изменения в Решении о предоставлении субсидии «Дом.РФ» на увеличение лимита в размере 350 млрд рублей по льготной программе «Семейная ипотека», — сообщается на сайте Минфина. Уточняется, что лимиты по этой ипотеке расширены до 6,25 триллионов рублей. Ранее ряд банков, таких как ВТБ и Сбер сообщили о приостановке выдачи ипотек по этой программе. Решение они объяснили тем, что ранее выделенные лимиты были исчерпаны.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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