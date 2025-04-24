На встрече в Лондоне Британия попыталась убедить Киев приблизиться к позиции США

На встрече в Лондоне 23 апреля британские дипломаты пытались убедить представителей Украины сблизить свою позицию по урегулированию конфликта с предложениями США. Об этом сообщили британские СМИ.
«Хотя Великобритания поддерживает позицию Киева, дипломаты использовали встречи в Лондоне в среду, чтобы призвать украинцев приблизиться к предложению, представленному Вашингтоном», — говорится в материале. Он опубликован в газете Telegraph.
Ранее URA.RU писало, что переговоры по урегулированию конфликта на Украине в Лондоне были сорваны из-за отказа Киева признать Крым российским, что являлось ключевым пунктом американского плана. Встреча министров иностранных дел пяти стран также не состоялась, поскольку Украина подготовила документ с требованием прекратить обсуждение территориальных вопросов до полного прекращения огня.
В итоге встреча состоялась, но не в том формате, в котором планировалось изначально. Несмотря на это, президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры в Лондоне прошли хорошо, передает RT.
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