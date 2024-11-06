Где в Екатеринбурге купить дешевое сливочное масло. Инфографика

В Екатеринбурге дешевое сливочное масло продают в «Ленте»

06 ноября 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

В «Ашане» нашлось сливочное масло за 249,99 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге сливочное масло весом в 100 граммов дешевле всего продают в «Ленте». В каких магазинах можно купить его по приемлемым ценам, выяснил корреспондент URA.RU. Подробнее — в карточке. Далеко не во всех супермаркетах удалось найти стограммовые бруски сливочного масла. Поэтому был изучен ассортимент магазинов в целом, чтобы понять, какая самая низкая стоимость масла там представлена. Для сравнения было взято сливочное масло жирностью 82,5% от разных производителей. В «Ленте» брусок весом в 100 граммов стоит 147,36 рублей — бюджетнее, чем в других магазинах. В «Перекрестке» и «О’кее» масло аналогичной фасовки стоит 159,99 и 154,99 рублей соответственно. В «Ашане» кусок весом в 180 граммов стоит уже 249,99 рублей, а в «Магните» — 219,99 рублей. В Metro 180 граммов сливочного масла стоит 207 рублей, а в «Пятерочке» 175 граммов продают за 229,99 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что масло по очень низкой стоимости начали продавать на «Авито». Продавец заявлял, что у товара полностью натуральный состав. URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге сливочное масло весом в 100 граммов дешевле всего продают в «Ленте». В каких магазинах можно купить его по приемлемым ценам, выяснил корреспондент URA.RU. Подробнее — в карточке. Далеко не во всех супермаркетах удалось найти стограммовые бруски сливочного масла. Поэтому был изучен ассортимент магазинов в целом, чтобы понять, какая самая низкая стоимость масла там представлена. Для сравнения было взято сливочное масло жирностью 82,5% от разных производителей. В «Ленте» брусок весом в 100 граммов стоит 147,36 рублей — бюджетнее, чем в других магазинах. В «Перекрестке» и «О’кее» масло аналогичной фасовки стоит 159,99 и 154,99 рублей соответственно. В «Ашане» кусок весом в 180 граммов стоит уже 249,99 рублей, а в «Магните» — 219,99 рублей. В Metro 180 граммов сливочного масла стоит 207 рублей, а в «Пятерочке» 175 граммов продают за 229,99 рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что масло по очень низкой стоимости начали продавать на «Авито». Продавец заявлял, что у товара полностью натуральный состав.