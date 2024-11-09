В девятиэтажке в Пятигорске прогремел взрыв. Видео

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Сотрудники МЧС уже локализовали пожар
Сотрудники МЧС уже локализовали пожар Фото:

В Пятигорске в девятиэтажном доме произошел, по предварительной информации, взрыв газа. Об этом рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.

«В многоквартирном доме в ЖК „Курортный“ по ул. Тольятти произошел предположительно взрыв газа», — написал Ворошилов в своем telegram-канале. Он добавил, что пожар локализован, продолжается проливка. Информации о пострадавших пока нет.

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В Пятигорске в девятиэтажном доме произошел, по предварительной информации, взрыв газа. Об этом рассказал глава города Дмитрий Ворошилов. «В многоквартирном доме в ЖК „Курортный“ по ул. Тольятти произошел предположительно взрыв газа», — написал Ворошилов в своем telegram-канале. Он добавил, что пожар локализован, продолжается проливка. Информации о пострадавших пока нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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