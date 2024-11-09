Сотрудники МЧС уже локализовали пожар
В Пятигорске в девятиэтажном доме произошел, по предварительной информации, взрыв газа. Об этом рассказал глава города Дмитрий Ворошилов.
«В многоквартирном доме в ЖК „Курортный“ по ул. Тольятти произошел предположительно взрыв газа», — написал Ворошилов в своем telegram-канале. Он добавил, что пожар локализован, продолжается проливка. Информации о пострадавших пока нет.
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