Автодилерам в России грозит волна банкротств из-за ставки ЦБ

В России повышение Центробанком ключевой ставки может привести к волне банкротств среди автодилеров. Бизнес может держать «на плаву» размер выручки, однако он тесно связан с объемом продаж, который так же находится под угрозой. Об этом сообщил исполнительный директор РОАД Игорь Чикин.
«Высокая ключевая ставка ухудшает рентабельность дилерского бизнеса до нулевых значений. Рентабельность на автомобилях из Китая и без высокой ставки крайне низкая. В ближайшие несколько месяцев, если ставка не снизится, мы увидим примеры банкротств на авторынке по группам с высокой степенью закредитованности», — заявил Чикин. Его слова передает аналитическое агентство «Автостат».
По его словам, бизнес будет держать «на плаву» размер выручки, он связан с объемом продажи автомобилей. Однако и продажи на данный момент находятся под угрозой.
Генеральный директор корпорации «Аларм-Моторс» Роман Слуцкий заявил, что в связи с высоким уровнем задолженности дилерских сетей и значительными обязательными расходами на персонал и маркетинг, экономическая эффективность автодилеров в следующие четыре-шесть месяцев достигнет критически низких показателей. Такая ситуация, по его словам, не способствует созданию благоприятных условий для рефинансирования в 2025 году, что, в свою очередь, может привести к массовым банкротствам к лету следующего года.
ЦБ РФ может повысить ключевую ставку в декабре 2024 года до уровня 23%. Подобным образом предпринимается попытка снизить инфляцию в России.
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