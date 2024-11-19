Экономист назвал нереальными планы ЦБ снизить инфляцию до 4%

В России в 2025 году инфляция не снизится до 4%, в лучшем случае ее показатель составит 6-7%. Об этом сообщил финансовый эксперт, автор telegram-канала «Экономизм» Алексей Кричевский.
«Нет расклада, при котором инфляция снизится до 4,5-5% в следующем году. <...> 6-7% — это куда более реальный показатель, но и то при ряде условий», — заявил Кричевский. Его слова передает NEWS.ru.
Эксперт подчеркнул, что для достижения таких показателей необходимо, чтобы цены на нефть не падали, спрос на нее сохранялся и даже увеличивался, а курс рубля оставался стабильным и относительно сильным. По его словам, даже уровень в 90 рублей за доллар будет хорошим. Кричевский также указал на то, что увеличенная фискальная нагрузка и индексация всех возможных платежей должны максимально отразиться в инфляции 2024 года, минимизируя ее перенос на 2025 год, что уже кажется маловероятным. Дополнительно экономист отметил необходимость снижения барьеров для импорта и экспорта. Это возможно только при достижении геополитических соглашений и снижении международной напряженности.
Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что российская экономика переживает переломную точку. По ее словам, в скором времени замедлится инфляция и можно ожидать перелом в годовых показателях.
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