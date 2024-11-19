Набиуллина заявила о переломном моменте в экономике

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Глава ЦБ заявила, что нужна жесткая политика, чтобы обуздать рост цен
Глава ЦБ заявила, что нужна жесткая политика, чтобы обуздать рост цен Фото:

Российская экономика находится в переломной точке. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в ближайшее время ожидается замедление инфляции

«Сейчас мы находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса», — сказала глава ЦБ.

По словам Набиуллиной, в скором времени ожидается замедление инфляции и перелом в годовых показателях. Это будет считаться подтверждением, что денежно-кредитная политика достигла «требуемой жесткости», чтобы обуздать рост цен. 

Набиуллина также дала прогноз, когда ЦБ снизит ключевую ставку. По ее словам, снижения стоит ждать в 2025 году, но только если не будет дополнительных шоков.

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Российская экономика находится в переломной точке. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в ближайшее время ожидается замедление инфляции «Сейчас мы находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса», — сказала глава ЦБ. По словам Набиуллиной, в скором времени ожидается замедление инфляции и перелом в годовых показателях. Это будет считаться подтверждением, что денежно-кредитная политика достигла «требуемой жесткости», чтобы обуздать рост цен.  Набиуллина также дала прогноз, когда ЦБ снизит ключевую ставку. По ее словам, снижения стоит ждать в 2025 году, но только если не будет дополнительных шоков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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