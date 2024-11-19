Набиуллина заявила о переломном моменте в экономике

Российская экономика находится в переломной точке. Как заявила глава Центробанка Эльвира Набиуллина, в ближайшее время ожидается замедление инфляции
«Сейчас мы находимся в переломной точке. По оценке банков и предприятий, уже в ближайшие месяцы можно ожидать общего замедления роста корпоративного кредитного портфеля, уменьшения его вклада в рост совокупного спроса», — сказала глава ЦБ.
По словам Набиуллиной, в скором времени ожидается замедление инфляции и перелом в годовых показателях. Это будет считаться подтверждением, что денежно-кредитная политика достигла «требуемой жесткости», чтобы обуздать рост цен.
Набиуллина также дала прогноз, когда ЦБ снизит ключевую ставку. По ее словам, снижения стоит ждать в 2025 году, но только если не будет дополнительных шоков.
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