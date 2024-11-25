25 ноября 2024

На московскую судью, запретившую ребенку креститься, заявили в прокуратуру. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Недопустимо запрещать православным креститься, считает журналистка Шафран
Недопустимо запрещать православным креститься, считает журналистка Шафран Фото:

Спортивная судья Наталья Ватунина, выступая в роли рефери на соревнованиях по самбо, осудила юниора за то, что он перекрестился перед боем. Видео с турнира опубликовала журналист Анна Шафран и выразила несогласие с действиями женщины. Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила на Ватунину в прокуратуру в открытом обращении.

«Судья заявила в микрофон: „Вы не можете креститься и молиться“, объяснив свое требование тем, что на мероприятии шла съёмка... Публичное унижение ребёнка недопустимо и противоречит основным принципам уважения и поддержки, которые должны царить в спортивной среде. Мы призываем прокуратуру проверить данный инцидент на предмет разжигания ненависти и призывов к нарушению законных прав граждан», — обратилась Кузнецова в своем telegram-канале.

Ранее Московский патриарх и всея Руси Кирилл простил певца Шарлота (включен в список террористов и экстремистов), который проходит в уголовном деле по статье «оскорбление чувств верующих» и просил не применять к нему наказание. По его словам, РПЦ не видит препятствий для освобождения артиста от уголовной ответственности.

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Спортивная судья Наталья Ватунина, выступая в роли рефери на соревнованиях по самбо, осудила юниора за то, что он перекрестился перед боем. Видео с турнира опубликовала журналист Анна Шафран и выразила несогласие с действиями женщины. Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила на Ватунину в прокуратуру в открытом обращении. «Судья заявила в микрофон: „Вы не можете креститься и молиться“, объяснив свое требование тем, что на мероприятии шла съёмка... Публичное унижение ребёнка недопустимо и противоречит основным принципам уважения и поддержки, которые должны царить в спортивной среде. Мы призываем прокуратуру проверить данный инцидент на предмет разжигания ненависти и призывов к нарушению законных прав граждан», — обратилась Кузнецова в своем telegram-канале. Ранее Московский патриарх и всея Руси Кирилл простил певца Шарлота (включен в список террористов и экстремистов), который проходит в уголовном деле по статье «оскорбление чувств верующих» и просил не применять к нему наказание. По его словам, РПЦ не видит препятствий для освобождения артиста от уголовной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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