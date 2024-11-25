Спортивная судья Наталья Ватунина, выступая в роли рефери на соревнованиях по самбо, осудила юниора за то, что он перекрестился перед боем. Видео с турнира опубликовала журналист Анна Шафран и выразила несогласие с действиями женщины. Депутат Госдумы Анна Кузнецова заявила на Ватунину в прокуратуру в открытом обращении.
«Судья заявила в микрофон: „Вы не можете креститься и молиться“, объяснив свое требование тем, что на мероприятии шла съёмка... Публичное унижение ребёнка недопустимо и противоречит основным принципам уважения и поддержки, которые должны царить в спортивной среде. Мы призываем прокуратуру проверить данный инцидент на предмет разжигания ненависти и призывов к нарушению законных прав граждан», — обратилась Кузнецова в своем telegram-канале.
Ранее Московский патриарх и всея Руси Кирилл простил певца Шарлота (включен в список террористов и экстремистов), который проходит в уголовном деле по статье «оскорбление чувств верующих» и просил не применять к нему наказание. По его словам, РПЦ не видит препятствий для освобождения артиста от уголовной ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.