На 40-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск — Реж произошло массовое ДТП с большегрузами, в результате которого погиб водитель Chevrolet Niva. На участке ввели реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
«Водитель грузовика Volvo в составе с полуприцепом допустил немотивированный выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами Chevrolet Niva и „Газель“» — следует из сообщения. Движение на участке регулируют инспекторы ДПС.
На данный момент правоохранители опрашивают очевидцев происшествия. «Организовано расследование», — пояснили в ведомстве.
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области
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На 40-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск — Реж произошло массовое ДТП с большегрузами, в результате которого погиб водитель Chevrolet Niva. На участке ввели реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузовика Volvo в составе с полуприцепом допустил немотивированный выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами Chevrolet Niva и „Газель“» — следует из сообщения. Движение на участке регулируют инспекторы ДПС. На данный момент правоохранители опрашивают очевидцев происшествия. «Организовано расследование», — пояснили в ведомстве.