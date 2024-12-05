Разбитые грузовики перекрыли трассу из Екатеринбурга, погиб водитель. Фото

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Инспекторы ДПС регулируют движение на участке (архивное фото) Фото:

На 40-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск — Реж произошло массовое ДТП с большегрузами, в результате которого погиб водитель Chevrolet Niva. На участке ввели реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

«Водитель грузовика Volvo в составе с полуприцепом допустил немотивированный выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами Chevrolet Niva и „Газель“» — следует из сообщения. Движение на участке регулируют инспекторы ДПС.

На данный момент правоохранители опрашивают очевидцев происшествия. «Организовано расследование», — пояснили в ведомстве.

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На 40-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск — Реж произошло массовое ДТП с большегрузами, в результате которого погиб водитель Chevrolet Niva. На участке ввели реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузовика Volvo в составе с полуприцепом допустил немотивированный выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами Chevrolet Niva и „Газель“» — следует из сообщения. Движение на участке регулируют инспекторы ДПС. На данный момент правоохранители опрашивают очевидцев происшествия. «Организовано расследование», — пояснили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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