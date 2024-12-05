Разбитые грузовики перекрыли трассу из Екатеринбурга, погиб водитель. Фото

05 декабря 2024 в 15:46 Размер текста - 17 +

Инспекторы ДПС регулируют движение на участке (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На 40-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск — Реж произошло массовое ДТП с большегрузами, в результате которого погиб водитель Chevrolet Niva. На участке ввели реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузовика Volvo в составе с полуприцепом допустил немотивированный выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами Chevrolet Niva и „Газель“» — следует из сообщения. Движение на участке регулируют инспекторы ДПС. На данный момент правоохранители опрашивают очевидцев происшествия. «Организовано расследование», — пояснили в ведомстве. Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Свердловской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На 40-м километре трассы Екатеринбург — Алапаевск — Реж произошло массовое ДТП с большегрузами, в результате которого погиб водитель Chevrolet Niva. На участке ввели реверсивное движение. Об этом рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. «Водитель грузовика Volvo в составе с полуприцепом допустил немотивированный выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомашинами Chevrolet Niva и „Газель“» — следует из сообщения. Движение на участке регулируют инспекторы ДПС. На данный момент правоохранители опрашивают очевидцев происшествия. «Организовано расследование», — пояснили в ведомстве.