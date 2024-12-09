ВСУ снова попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области: карта СВО за 9 декабря

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз предприняли попытку атаковать полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, где осуществлялись испытания новейшей ракетной системы «Орешник». Российские ПВО сбили три БПЛА в этом направлении. Кроме того, большинство многоквартирных жилых домов на западе Курахова взяты под контроль российскими военными, сообщает Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ. Ход боевых действий и ситуация на фронте — в материале URA.RU.
ВСУ снова атаковали астраханский полигон, откуда запускают «Орешник»
ВСУ предприняли новую попытку нападения на полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, который используется для испытаний «Орешника», сообщает telegram-канал Shot. Российские системы ПВО сбили три украинских БПЛА, летящих к полигону. Предполагается, что дроны были запущены с территории Днепропетровской области.
Запорожское направление
На запорожском фронте не замечено изменений. Бои продолжаются, при этом обе стороны активно используют средства дальнего поражения, передает telegram-канал WarGonzo.
Донецкое направление
Вооруженные силы РФ продолжают наступательные операции в нескольких направлениях. В районе Великой Новоселки российские бойцы усиливают давление на оборонительные позиции противника у населенного пункта Новый Комар, где украинские войска оказывают значительное сопротивление. Также тактические успехи отмечены на юге от Великой Новоселки.
Продолжается операция по продвижению в направлении Покровска. Российские войска добились успехов к югу от населенного пункта, в районе Шевченко. В Дзержинске продолжается активный штурм. ВС РФ осуществляют постепенное продвижение, занимая дома в центральной части города.
Часовоярское направление
Бойцы ВС РФ продолжают наступательные действия на позиции ВСУ в Часовом Яре, осуществляя атаки и захватывая новые участки территории. Обстановка на линии боевого соприкосновения пока без значительных изменений.
Кураховское направление
В районе Курахово продолжается активное наступление. Российские войска достигли тактического прогресса как на северной стороне, где они смогли расширить зону своего контроля вдоль берега водохранилища, так и на южном фланге, где происходит ликвидация вражеских сил в образовавшейся «карманной» зоне.
Большая часть многоквартирных жилых зданий на западе Курахова находится под контролем российских военных, заявил ТАСС Рогов. Он отметил, что в западной части города продолжаются интенсивные боевые действия.
Курская область
Российские войска продвинулись в районе Плехово. Вновь начались интенсивные боевые столкновения. Украинские ВС активно осуществляют контрнаступления и удерживают занимаемые позиции.
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