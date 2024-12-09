ВСУ снова попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области: карта СВО за 9 декабря

Shot: ВСУ снова попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области
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Российские ПВО сбили три украинских БПЛА в направлении Капустина Яра
Российские ПВО сбили три украинских БПЛА в направлении Капустина Яра Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз предприняли попытку атаковать полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, где осуществлялись испытания новейшей ракетной системы «Орешник». Российские ПВО сбили три БПЛА в этом направлении. Кроме того, большинство многоквартирных жилых домов на западе Курахова взяты под контроль российскими военными, сообщает Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ. Ход боевых действий и ситуация на фронте — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
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ВСУ снова атаковали астраханский полигон, откуда запускают «Орешник»

ВСУ предприняли новую попытку нападения на полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, который используется для испытаний «Орешника», сообщает telegram-канал Shot. Российские системы ПВО сбили три украинских БПЛА, летящих к полигону. Предполагается, что дроны были запущены с территории Днепропетровской области.

Запорожское направление

На запорожском фронте не замечено изменений. Бои продолжаются, при этом обе стороны активно используют средства дальнего поражения, передает telegram-канал WarGonzo.

Донецкое направление

Вооруженные силы РФ продолжают наступательные операции в нескольких направлениях. В районе Великой Новоселки российские бойцы усиливают давление на оборонительные позиции противника у населенного пункта Новый Комар, где украинские войска оказывают значительное сопротивление. Также тактические успехи отмечены на юге от Великой Новоселки.

Продолжается операция по продвижению в направлении Покровска. Российские войска добились успехов к югу от населенного пункта, в районе Шевченко. В Дзержинске продолжается активный штурм. ВС РФ осуществляют постепенное продвижение, занимая дома в центральной части города.

Часовоярское направление

Бойцы ВС РФ продолжают наступательные действия на позиции ВСУ в Часовом Яре, осуществляя атаки и захватывая новые участки территории. Обстановка на линии боевого соприкосновения пока без значительных изменений.

Кураховское направление

В районе Курахово продолжается активное наступление. Российские войска достигли тактического прогресса как на северной стороне, где они смогли расширить зону своего контроля вдоль берега водохранилища, так и на южном фланге, где происходит ликвидация вражеских сил в образовавшейся «карманной» зоне.

Большая часть многоквартирных жилых зданий на западе Курахова находится под контролем российских военных, заявил ТАСС Рогов. Он отметил, что в западной части города продолжаются интенсивные боевые действия.

Курская область

Российские войска продвинулись в районе Плехово. Вновь начались интенсивные боевые столкновения. Украинские ВС активно осуществляют контрнаступления и удерживают занимаемые позиции.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) в очередной раз предприняли попытку атаковать полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, где осуществлялись испытания новейшей ракетной системы «Орешник». Российские ПВО сбили три БПЛА в этом направлении. Кроме того, большинство многоквартирных жилых домов на западе Курахова взяты под контроль российскими военными, сообщает Владимир Рогов, председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ. Ход боевых действий и ситуация на фронте — в материале URA.RU. ВСУ снова атаковали астраханский полигон, откуда запускают «Орешник» ВСУ предприняли новую попытку нападения на полигон Капустин Яр, расположенный в Астраханской области, который используется для испытаний «Орешника», сообщает telegram-канал Shot. Российские системы ПВО сбили три украинских БПЛА, летящих к полигону. Предполагается, что дроны были запущены с территории Днепропетровской области. Запорожское направление На запорожском фронте не замечено изменений. Бои продолжаются, при этом обе стороны активно используют средства дальнего поражения, передает telegram-канал WarGonzo. Донецкое направление Вооруженные силы РФ продолжают наступательные операции в нескольких направлениях. В районе Великой Новоселки российские бойцы усиливают давление на оборонительные позиции противника у населенного пункта Новый Комар, где украинские войска оказывают значительное сопротивление. Также тактические успехи отмечены на юге от Великой Новоселки. Продолжается операция по продвижению в направлении Покровска. Российские войска добились успехов к югу от населенного пункта, в районе Шевченко. В Дзержинске продолжается активный штурм. ВС РФ осуществляют постепенное продвижение, занимая дома в центральной части города. Часовоярское направление Бойцы ВС РФ продолжают наступательные действия на позиции ВСУ в Часовом Яре, осуществляя атаки и захватывая новые участки территории. Обстановка на линии боевого соприкосновения пока без значительных изменений. Кураховское направление В районе Курахово продолжается активное наступление. Российские войска достигли тактического прогресса как на северной стороне, где они смогли расширить зону своего контроля вдоль берега водохранилища, так и на южном фланге, где происходит ликвидация вражеских сил в образовавшейся «карманной» зоне. Большая часть многоквартирных жилых зданий на западе Курахова находится под контролем российских военных, заявил ТАСС Рогов. Он отметил, что в западной части города продолжаются интенсивные боевые действия. Курская область Российские войска продвинулись в районе Плехово. Вновь начались интенсивные боевые столкновения. Украинские ВС активно осуществляют контрнаступления и удерживают занимаемые позиции.
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