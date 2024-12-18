На дороге в Златоусте сделают сразу два перехода после заявления Текслера

Текслер потребовал разобраться с проблемой во время прямой линии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На проблемном участке дороги в Златоусте около школы №3 сделают сразу два пешеходных перехода. Об этом 18 декабря сообщили в пресс-службе города. Жители Златоуста жаловались губернатору Челябинской области Алексею Текслеру на небезопасный переход возле школы.

«Уже завтра на дорожной карте Златоуста появятся два новых пешеходных объекта. Для удобства жителей принято решение организовать не один, а сразу два пешеходных перехода — у дома № 35 по улице Ленина и выше — между остановочными комплексами общественного транспорта», — сообщила пресс-служба мэрии в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Правовые вопросы урегулированы в короткий срок, материалы также закуплены. 19 декабря подрядчик смонтирует дорожные знаки. Весной-летом будет нанесена дорожная разметка и сделаны удобные переходы, добавили в мэрии.

Организовать безопасный переход около школы №3 по улице Ленина в Златоусте жители города попросили губернатора во время прямой линии 11 декабря. «Переход расположен у тротуара, который часто завален грязным снегом. Знак пешеходного перехода упирается в забор. Рядом школа», — рассказала жительница Златоуста Инна Кашапова.

Текслер провел прямую линию, в ходе которой пообщался с южноуральцами и журналистами Челябинска, 11 декабря. Она продлилась почти три часа. Поступило 11 612 сообщений. Главные заявления Текслера, сделанные во время прямой линии, собраны в материале на URA.RU.