В аэропорту Казани из-за атаки дронов задержали шесть рейсов

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Перенесены вылеты и прилеты 17 авиарейсов в Казани
Перенесены вылеты и прилеты 17 авиарейсов в Казани Фото:
новость из сюжета
Дроны ВСУ атаковали многоэтажки в Казани 21 декабря 2024 года

Шесть рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта Казани, задержаны. Перенесено прибытие 11 судов, следует из онлайн-табло авиаузла. Однако в настоящее время ограничения с аэропорта в Казани сняты.

Согласно онлайн-табло аэропорта столицы Татарстана, на вылет задержаны шесть авиарейсов: в Москву (Шереметьево), в Новосибирск, Волгоград, Сочи, Калининград. Перенесено время прибытия для 11 рейсов: для двух из Москва и Санкт-Петербурга, а также из Махачкалы, Сочи, Уфы, Горно-Алтайска и Новосибирска — по одному. Также перенесен прилет международных судов — из Пхукета (Таиланд) и Хургады (Египет).

Ранее стало известно, что над Татарстаном ввели план «Ковер». Аэропорты временно переставали принимать авиарейсы. 

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Шесть рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта Казани, задержаны. Перенесено прибытие 11 судов, следует из онлайн-табло авиаузла. Однако в настоящее время ограничения с аэропорта в Казани сняты. Согласно онлайн-табло аэропорта столицы Татарстана, на вылет задержаны шесть авиарейсов: в Москву (Шереметьево), в Новосибирск, Волгоград, Сочи, Калининград. Перенесено время прибытия для 11 рейсов: для двух из Москва и Санкт-Петербурга, а также из Махачкалы, Сочи, Уфы, Горно-Алтайска и Новосибирска — по одному. Также перенесен прилет международных судов — из Пхукета (Таиланд) и Хургады (Египет). Ранее стало известно, что над Татарстаном ввели план «Ковер». Аэропорты временно переставали принимать авиарейсы. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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