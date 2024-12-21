В аэропорту Казани из-за атаки дронов задержали шесть рейсов

Шесть рейсов, которые должны были вылететь из аэропорта Казани, задержаны. Перенесено прибытие 11 судов, следует из онлайн-табло авиаузла. Однако в настоящее время ограничения с аэропорта в Казани сняты.
Согласно онлайн-табло аэропорта столицы Татарстана, на вылет задержаны шесть авиарейсов: в Москву (Шереметьево), в Новосибирск, Волгоград, Сочи, Калининград. Перенесено время прибытия для 11 рейсов: для двух из Москва и Санкт-Петербурга, а также из Махачкалы, Сочи, Уфы, Горно-Алтайска и Новосибирска — по одному. Также перенесен прилет международных судов — из Пхукета (Таиланд) и Хургады (Египет).
Ранее стало известно, что над Татарстаном ввели план «Ковер». Аэропорты временно переставали принимать авиарейсы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.