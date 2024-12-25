Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала украинского лидера Владимира Зеленского «невменько». Таким образом она отреагировала на оскорбления, которые Зеленский высказывал в адрес премьер-министра Словакии Роберта Фицо после его отказа от взятки со стороны украинского лидера.
«Такого прямого, хамского, оскорбительного заявления в адрес главы другого государства со стороны невменько, которым стал Зеленский, я, честно говоря, не слышала», — рассказала Захарова на пресс-конференции, трансляция велась на телеканале «Россия 24». По ее словам, «болезненные амбиции» украинского лидера сделали его неадекватным, а предложенная премьеру Словакии взятка говорит о масштабах коррупции на Украине.
Ранее Зеленский предложил Фицо взятку в размере 500 миллионов евро за поддержку Словакия поддержит вступление Украины в НАТО. Премьер-министр отказался, и 22 декабря совершил поездку в Москву на личную встречу с главой РФ Владимиром Путиным. После этого украинский лидер выступил с заявлением и призвал словацкие спецслужбы проверить Фицо. «Почему этот лидер столь зависим от Москвы? Чем платят ему и чем он расплачивается?» — заключил Зеленский. Его слова передает «Царьград».
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