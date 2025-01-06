Свердловчанина жестоко избили и ранили ножом в кафе

07 января 2025 в 17:56 Размер текста - 17 +

ЧП произошло в Сухом Логу Фото: Стас Этвеш © URA.RU В Сухом Логу (Свердловская область) в кафе «555» жестоко избили и ранили ножом мужчину. В преступлении обвинили владельца и сотрудников заведения. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Сообщается, что в январе владелец и сотрудники одного из развлекательных заведений в Сухом Логе избили мужчину, а также причинили ему ножевое ранение. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК России». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СК Константину Мирошниченко организовать проверку по данному факту. ЧП произошло в ночь на 4 января. Жена пострадавшего (его зовут Сергей) в соцсетях рассказала, как все было. «Все произошло из-за бирки. Сергею ее не дали и попросили за куртку 200 рублей. Он сказал об этом владельцу заведения, все было нормально. Потом я отдала 250 рублей за бирку. Но уже на улице на Сергея напали и повалили с ног. Когда он попытался убежать, то его догнали и избили. Нас тоже держали, не давали помочь», — написала она. Что послужило причиной нападения, она не указала. Сейчас женщина ищет людей, кто тоже пострадал от бизнесмена. «Уже написано заявление в Следственный комитет по Свердловской области. Лично я буду добиваться заключения под стражу [владельца кафе] и всех причастных к [преступлению]», — заключила супруга. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сухом Логу (Свердловская область) в кафе «555» жестоко избили и ранили ножом мужчину. В преступлении обвинили владельца и сотрудников заведения. Об этом сообщили в пресс-службе СКР. «Сообщается, что в январе владелец и сотрудники одного из развлекательных заведений в Сухом Логе избили мужчину, а также причинили ему ножевое ранение. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь», — пишет telegram-канал «Информационный центр СК России». Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя регионального СУ СК Константину Мирошниченко организовать проверку по данному факту. ЧП произошло в ночь на 4 января. Жена пострадавшего (его зовут Сергей) в соцсетях рассказала, как все было. «Все произошло из-за бирки. Сергею ее не дали и попросили за куртку 200 рублей. Он сказал об этом владельцу заведения, все было нормально. Потом я отдала 250 рублей за бирку. Но уже на улице на Сергея напали и повалили с ног. Когда он попытался убежать, то его догнали и избили. Нас тоже держали, не давали помочь», — написала она. Что послужило причиной нападения, она не указала. Сейчас женщина ищет людей, кто тоже пострадал от бизнесмена. «Уже написано заявление в Следственный комитет по Свердловской области. Лично я буду добиваться заключения под стражу [владельца кафе] и всех причастных к [преступлению]», — заключила супруга.