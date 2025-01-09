Мужчина, заявивший о наличии двух взрывных устройств в его ручной клади, задержан на борту рейса авиакомпании «Победа», следовавшего из Нижнекамска в Москву. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов.
«Пассажир рейса Нижнекамск — Москва задержан в аэропорту Шереметьево за дебош и угрозу взрыва на борту воздушного судна», — передает ТАСС сообщение оперативников. Мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, нанес удар пассажирке, которая попыталась его успокоить.
В ходе осмотра салона и личного обыска у подозреваемого взрывные устройства не были найдены. В настоящее время кинологическая служба проводит проверку багажного отделения самолета.
Ранее на борту воздушного судна, следовавшего из Нижнекамска в столицу России, один из пассажиров сообщил о наличии у него двух взрывных устройств, передает источник телеканала РЕН ТВ. Лайнер успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.
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