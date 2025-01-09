Shot: мужчину, который заявил о двух бомбах в самолете, задержали

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Взрывные устройства у задержанного мужчины не были найдены
Взрывные устройства у задержанного мужчины не были найдены Фото:

Мужчина, заявивший о наличии двух взрывных устройств в его ручной клади, задержан на борту рейса авиакомпании «Победа», следовавшего из Нижнекамска в Москву. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов.

«Пассажир рейса Нижнекамск — Москва задержан в аэропорту Шереметьево за дебош и угрозу взрыва на борту воздушного судна», — передает ТАСС сообщение оперативников. Мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, нанес удар пассажирке, которая попыталась его успокоить.

В ходе осмотра салона и личного обыска у подозреваемого взрывные устройства не были найдены. В настоящее время кинологическая служба проводит проверку багажного отделения самолета.

Ранее на борту воздушного судна, следовавшего из Нижнекамска в столицу России, один из пассажиров сообщил о наличии у него двух взрывных устройств, передает источник телеканала РЕН ТВ. Лайнер успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.

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Мужчина, заявивший о наличии двух взрывных устройств в его ручной клади, задержан на борту рейса авиакомпании «Победа», следовавшего из Нижнекамска в Москву. Об этом сообщают сотрудники правоохранительных органов. «Пассажир рейса Нижнекамск — Москва задержан в аэропорту Шереметьево за дебош и угрозу взрыва на борту воздушного судна», — передает ТАСС сообщение оперативников. Мужчина, находящийся в нетрезвом состоянии, нанес удар пассажирке, которая попыталась его успокоить. В ходе осмотра салона и личного обыска у подозреваемого взрывные устройства не были найдены. В настоящее время кинологическая служба проводит проверку багажного отделения самолета. Ранее на борту воздушного судна, следовавшего из Нижнекамска в столицу России, один из пассажиров сообщил о наличии у него двух взрывных устройств, передает источник телеканала РЕН ТВ. Лайнер успешно совершил посадку в аэропорту Шереметьево.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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