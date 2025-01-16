В Екатеринбурге накрыли киоск, где бабушек заставляли покупать шубы

В Екатеринбурге 16 января общественники и полицейские наведались в киоск с шубами на улице Свердлова, 16. Там пенсионеров обманным путем заводили в магазин и продавали верхнюю одежду по завышенным ценам. Об этом рассказал член екатеринбургской Общественной палаты Дмитрий Чукреев.
«Позвонили товарищи, рассказали, что бабушек обманули на распродаже шуб. Их попросили зайти померить одежду. „Втюхали“ им некачественный товар за 50-60 тысяч рублей», — заявил Чукреев в своем telegram-канале.
По его словам, стоимость таких шуб составляет не более пяти тысяч рублей. В итоге пенсионерам вернули деньги, всего магазин выплатил покупателям более 100 тысяч рублей.
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