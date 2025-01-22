Врач рассказала о последствиях высокого уровня холестерина

Врач Агаева: «плохой» холестерин повышает риск к инфаркта или инсульта
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Высокий уровень «плохого» холестерина может привести к инфаркту или инсульту
Высокий уровень «плохого» холестерина может привести к инфаркту или инсульту Фото:

Существует несколько типов холестерина. Основные — холестерин липопротеидов низкой плотности — медики характеризуют как «плохой холестерин». В свою очередь, «хорошим» считают холестерин липопротеидов высокой плотности. И к первому, сообщает врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева, нужно относиться внимательнее. По словам медика, «плохой холестерин» приводит к уплотнению артерий, появлению тромбов и, в конечном счете, — к инфаркту или инсульту.

«Наличие высокого уровня „плохого“ холестерина в крови в течение длительного времени вызывает уплотнение артерий — атеросклероз. Иногда в закупоренных местах образуются тромбы, которые полностью перекрывают кровоток. Прекращение притока крови к сердцу вызывает инфаркт миокарда, к головному мозгу — инсульт», — отметила Анастасия Агаева. Пресс-релиз компании «Сберздоровье» есть в распоряжении URA.RU.

Информацию об уровне холестерина можно узнать при помощи анализа крови на липиды. При этом нормы «плохого» и «хорошего» холестеринов индивидуальны, подчеркнула врач-терапевт.

По ее словам, повышенный уровень холестерина может быть связан:

  • с сидячим образом жизни;
  • с сахарным диабетом;
  • с приемом определенных препаратов;
  • с потреблением большого количества продуктов с высоким содержанием холестерина или жира;
  • с чрезмерным употреблением алкоголя;
  • с наследственностью.

Среди мер профилактики высокого уровня холестерина врач назвала: отказ от курения, занятия физической культурой не менее 30 минут в день на протяжении пяти дней в неделю, поддержание в норме уровня сахара в крови, контроль артериального давления. Также по возможности следует сосредоточиться на употреблении в пищу свежих овощей и фруктов, нежирного мяса или рыбы, цельнозернового хлеба, ненасыщенных растительных масел (оливкового, кукурузного, подсолнечное и других).

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Существует несколько типов холестерина. Основные — холестерин липопротеидов низкой плотности — медики характеризуют как «плохой холестерин». В свою очередь, «хорошим» считают холестерин липопротеидов высокой плотности. И к первому, сообщает врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева, нужно относиться внимательнее. По словам медика, «плохой холестерин» приводит к уплотнению артерий, появлению тромбов и, в конечном счете, — к инфаркту или инсульту. «Наличие высокого уровня „плохого“ холестерина в крови в течение длительного времени вызывает уплотнение артерий — атеросклероз. Иногда в закупоренных местах образуются тромбы, которые полностью перекрывают кровоток. Прекращение притока крови к сердцу вызывает инфаркт миокарда, к головному мозгу — инсульт», — отметила Анастасия Агаева. Пресс-релиз компании «Сберздоровье» есть в распоряжении URA.RU. Информацию об уровне холестерина можно узнать при помощи анализа крови на липиды. При этом нормы «плохого» и «хорошего» холестеринов индивидуальны, подчеркнула врач-терапевт. По ее словам, повышенный уровень холестерина может быть связан: Среди мер профилактики высокого уровня холестерина врач назвала: отказ от курения, занятия физической культурой не менее 30 минут в день на протяжении пяти дней в неделю, поддержание в норме уровня сахара в крови, контроль артериального давления. Также по возможности следует сосредоточиться на употреблении в пищу свежих овощей и фруктов, нежирного мяса или рыбы, цельнозернового хлеба, ненасыщенных растительных масел (оливкового, кукурузного, подсолнечное и других).
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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