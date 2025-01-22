Врач рассказала о последствиях высокого уровня холестерина

Существует несколько типов холестерина. Основные — холестерин липопротеидов низкой плотности — медики характеризуют как «плохой холестерин». В свою очередь, «хорошим» считают холестерин липопротеидов высокой плотности. И к первому, сообщает врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Анастасия Агаева, нужно относиться внимательнее. По словам медика, «плохой холестерин» приводит к уплотнению артерий, появлению тромбов и, в конечном счете, — к инфаркту или инсульту.
«Наличие высокого уровня „плохого“ холестерина в крови в течение длительного времени вызывает уплотнение артерий — атеросклероз. Иногда в закупоренных местах образуются тромбы, которые полностью перекрывают кровоток. Прекращение притока крови к сердцу вызывает инфаркт миокарда, к головному мозгу — инсульт», — отметила Анастасия Агаева. Пресс-релиз компании «Сберздоровье» есть в распоряжении URA.RU.
Информацию об уровне холестерина можно узнать при помощи анализа крови на липиды. При этом нормы «плохого» и «хорошего» холестеринов индивидуальны, подчеркнула врач-терапевт.
По ее словам, повышенный уровень холестерина может быть связан:
- с сидячим образом жизни;
- с сахарным диабетом;
- с приемом определенных препаратов;
- с потреблением большого количества продуктов с высоким содержанием холестерина или жира;
- с чрезмерным употреблением алкоголя;
- с наследственностью.
Среди мер профилактики высокого уровня холестерина врач назвала: отказ от курения, занятия физической культурой не менее 30 минут в день на протяжении пяти дней в неделю, поддержание в норме уровня сахара в крови, контроль артериального давления. Также по возможности следует сосредоточиться на употреблении в пищу свежих овощей и фруктов, нежирного мяса или рыбы, цельнозернового хлеба, ненасыщенных растительных масел (оливкового, кукурузного, подсолнечное и других).
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