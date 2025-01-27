В Тюмень не может вылететь рейс из ЯНАО

Рейс из Ноябрьска в Тюмень авиакомпании «Ямал» задержан на четыре часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Из Ноябрьска пассажиры вылетят позже намеченного
Из Ноябрьска пассажиры вылетят позже намеченного Фото:

Рейс авиакомпании «Ямал» из Ноябрьска в Тюмень задержан почти на четыре часа. Такие данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино.

«Рейс Ноябрьск — Тюмень. Авиакомпания „Ямал“. Прибытие по расписанию: 16:35. Расчетное время: 20:27», — следует из данных аэропорта.

Рейс из Тюмени в Ноябрьск этим утром также был задержан, почти на пять часов. URA.RU направило запрос в адрес перевозчика, ответ ожидается.

Ранее агентство писало, что в Тюмени почти на сутки задерживали вылет самолета за границу. Пассажиры не могли отправиться в Таджикистан.

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Рейс авиакомпании «Ямал» из Ноябрьска в Тюмень задержан почти на четыре часа. Такие данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино. «Рейс Ноябрьск — Тюмень. Авиакомпания „Ямал“. Прибытие по расписанию: 16:35. Расчетное время: 20:27», — следует из данных аэропорта. Рейс из Тюмени в Ноябрьск этим утром также был задержан, почти на пять часов. URA.RU направило запрос в адрес перевозчика, ответ ожидается. Ранее агентство писало, что в Тюмени почти на сутки задерживали вылет самолета за границу. Пассажиры не могли отправиться в Таджикистан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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