В Тюмень не может вылететь рейс из ЯНАО

Рейс авиакомпании «Ямал» из Ноябрьска в Тюмень задержан почти на четыре часа. Такие данные представлены на онлайн-табло аэропорта Рощино.
«Рейс Ноябрьск — Тюмень. Авиакомпания „Ямал“. Прибытие по расписанию: 16:35. Расчетное время: 20:27», — следует из данных аэропорта.
Рейс из Тюмени в Ноябрьск этим утром также был задержан, почти на пять часов. URA.RU направило запрос в адрес перевозчика, ответ ожидается.
Ранее агентство писало, что в Тюмени почти на сутки задерживали вылет самолета за границу. Пассажиры не могли отправиться в Таджикистан.
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