Россиян предупредили о повышении инфляции

Аналитики ЦБ понизили ожидания по средней ключевой ставке до 20,5%
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ЦБ предупредил россиян о повышении инфляции
ЦБ предупредил россиян о повышении инфляции Фото:

Аналитики скорректировали свои ожидания относительно инфляции в России на 2025 год, увеличив прогноз до 6,8% с предыдущих 6%. Также был незначительно пересмотрен прогноз по росту ВВП на 2025 год: теперь ожидается увеличение на 1,6% вместо ранее прогнозируемых 1,5%. Прогнозы по средней ключевой ставке на этот же год также изменились: аналитики теперь ожидают её на уровне 20,5%, что ниже предыдущего прогноза в 21,3%, согласно опросу, проведенному Банком России.

Данные ЦБ РФ были собраны в период с 31 января по 4 февраля 2025 года. Для 2026 года прогноз по инфляции также был увеличен до 4,6% с предыдущих 4,5%, с ожиданиями возврата к целевому уровню в 4% к 2027 году. Прогнозы роста ВВП на 2026 год остались без изменений на уровне 1,7%, а на 2027 год были скорректированы вверх до 2% с предыдущих 1,9%. Средняя ключевая ставка же на 2026 год теперь прогнозируется на уровне 15,0%, что выше предыдущего ожидания в 14,6%, а прогноз на 2027 год остался неизменным — 10,4%. Нейтральная ставка, по оценкам аналитиков, составляет 8%. Ожидаемый среднегодовой курс доллара на 2025 год составляет 104,7 рубля (по сравнению с 102,0 рублями в декабре), на 2026 год — 108,8 рубля (против ранее ожидаемых 104,0 рублей), а на 2027 год — 110,4 рубля (ранее 106,6 рублей). Об этом пишет Интерфакс.

Все эти данные основаны на медианных значениях прогнозов от 27 экономистов из различных организаций, как уточнил Центральный Банк. В случаях, когда аналитики предоставляли свои прогнозы в виде диапазонов, для расчётов использовалась их середина.

Ранее аналитики сообщали, что в ближайшем будущем ЦБ России не решится на снижение ключевой ставки, ужесточив при этом денежно-кредитную политику (ДКП). По словам частного инвестиционного консультанта Андрея Кочеткова, именно это и приводит к ускоренному темпу роста цен.

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Аналитики скорректировали свои ожидания относительно инфляции в России на 2025 год, увеличив прогноз до 6,8% с предыдущих 6%. Также был незначительно пересмотрен прогноз по росту ВВП на 2025 год: теперь ожидается увеличение на 1,6% вместо ранее прогнозируемых 1,5%. Прогнозы по средней ключевой ставке на этот же год также изменились: аналитики теперь ожидают её на уровне 20,5%, что ниже предыдущего прогноза в 21,3%, согласно опросу, проведенному Банком России. Данные ЦБ РФ были собраны в период с 31 января по 4 февраля 2025 года. Для 2026 года прогноз по инфляции также был увеличен до 4,6% с предыдущих 4,5%, с ожиданиями возврата к целевому уровню в 4% к 2027 году. Прогнозы роста ВВП на 2026 год остались без изменений на уровне 1,7%, а на 2027 год были скорректированы вверх до 2% с предыдущих 1,9%. Средняя ключевая ставка же на 2026 год теперь прогнозируется на уровне 15,0%, что выше предыдущего ожидания в 14,6%, а прогноз на 2027 год остался неизменным — 10,4%. Нейтральная ставка, по оценкам аналитиков, составляет 8%. Ожидаемый среднегодовой курс доллара на 2025 год составляет 104,7 рубля (по сравнению с 102,0 рублями в декабре), на 2026 год — 108,8 рубля (против ранее ожидаемых 104,0 рублей), а на 2027 год — 110,4 рубля (ранее 106,6 рублей). Об этом пишет Интерфакс. Все эти данные основаны на медианных значениях прогнозов от 27 экономистов из различных организаций, как уточнил Центральный Банк. В случаях, когда аналитики предоставляли свои прогнозы в виде диапазонов, для расчётов использовалась их середина. Ранее аналитики сообщали, что в ближайшем будущем ЦБ России не решится на снижение ключевой ставки, ужесточив при этом денежно-кредитную политику (ДКП). По словам частного инвестиционного консультанта Андрея Кочеткова, именно это и приводит к ускоренному темпу роста цен.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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