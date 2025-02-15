Пермякам предложили деньги за съемки в новом фильме про Ивана Семенова

У пермяков и жителей региона появилась возможность сняться в фильме «Иван Семенов. Полный Каяк». Организаторы сообщили, что разыскивают актеров массовых сцен. Прошедшим кастинг пообещали денежное вознаграждение.
«Требуются актеры массовых сцен строго от 18 лет. Место: уличные съемки, Пермский район. Предусмотрена оплата за участие, трансфер и обогрев», — написано в telegram-канале «Кино и Кастинги Пермь».
Съемки пройдут 16, 17 и 18 февраля. Первые массовые сцены отсняли в субботу, 15 февраля. Ко всем — просьба тепло одеться. С собой обязательно нужно иметь комплект для переодевания.
«Актерам нельзя использовать в одежде любые оттенки синего и голубого. Запрещены яркие, кислотные цвета. На одежде не должно быть лейблов», — объяснили создатели фильма.
«Иван Семенов. Полный каяк» — это третья часть комедии о приключениях школьника. URA.RU уже писало, что съемки ленты проходят в различных локациях. Премьера ожидается в 2025 году.
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