Россияне назвали размер достойной зарплаты

Почти половина россиян считают достойной зарплатой 200- 500 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Россияне назвали достойной зарплату в 500 тысяч рублей
Россияне назвали достойной зарплату в 500 тысяч рублей Фото:

Почти половина россиян считают, что достойной зарплатой является сумма от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.

«46% опрошенных указали, что достойная зарплата должна составлять от 200 тысяч до 500 тысяч рублей», — сообщил РБК со ссылкой на исследование. Тех, кто считает достойным заработок от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — их всего 31%.

Отмечается, что среди наиболее высокооплачиваемых вакансий, доступных на рынке с августа 2024 по январь 2025 года, лидируют специалисты в области IT и разработки. Например, руководители групп разработки могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 248,9 тысяч рублей, дата-сайентисты — на 245 тысяч рублей, а DevOps-инженеры — на 240 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что на данный момент россияне могут быстро освоить новые навыки и начать зарабатывать большие деньги в сферах IT-индустрии и кибербезопасности, а также в логистике и транспортировке. Как отметила карьерный консультант Семенова, в первой среди сфер труда, которые сейчас обещают хороший доход и быстрое обучение находится IT-индустрия.

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Почти половина россиян считают, что достойной зарплатой является сумма от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru. «46% опрошенных указали, что достойная зарплата должна составлять от 200 тысяч до 500 тысяч рублей», — сообщил РБК со ссылкой на исследование. Тех, кто считает достойным заработок от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — их всего 31%. Отмечается, что среди наиболее высокооплачиваемых вакансий, доступных на рынке с августа 2024 по январь 2025 года, лидируют специалисты в области IT и разработки. Например, руководители групп разработки могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 248,9 тысяч рублей, дата-сайентисты — на 245 тысяч рублей, а DevOps-инженеры — на 240 тысяч рублей. Ранее стало известно, что на данный момент россияне могут быстро освоить новые навыки и начать зарабатывать большие деньги в сферах IT-индустрии и кибербезопасности, а также в логистике и транспортировке. Как отметила карьерный консультант Семенова, в первой среди сфер труда, которые сейчас обещают хороший доход и быстрое обучение находится IT-индустрия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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