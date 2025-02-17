Россияне назвали размер достойной зарплаты

Почти половина россиян считают, что достойной зарплатой является сумма от 200 тысяч до 500 тысяч рублей в месяц. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Сравни» и платформой онлайн-рекрутинга hh.ru.
«46% опрошенных указали, что достойная зарплата должна составлять от 200 тысяч до 500 тысяч рублей», — сообщил РБК со ссылкой на исследование. Тех, кто считает достойным заработок от 100 тысяч до 200 тысяч рублей — их всего 31%.
Отмечается, что среди наиболее высокооплачиваемых вакансий, доступных на рынке с августа 2024 по январь 2025 года, лидируют специалисты в области IT и разработки. Например, руководители групп разработки могут рассчитывать на среднюю зарплату в размере 248,9 тысяч рублей, дата-сайентисты — на 245 тысяч рублей, а DevOps-инженеры — на 240 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что на данный момент россияне могут быстро освоить новые навыки и начать зарабатывать большие деньги в сферах IT-индустрии и кибербезопасности, а также в логистике и транспортировке. Как отметила карьерный консультант Семенова, в первой среди сфер труда, которые сейчас обещают хороший доход и быстрое обучение находится IT-индустрия.
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