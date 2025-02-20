Президент США Дональд Трамп своими высказываниями по поводу Украины и ее главы Владимира Зеленского помогает России осуществить давнюю мечту советского лидера Иосифа Сталина о якобы расколе НАТО. Об этом сообщил бывший посол США в Японии Рам Эмануэль.
«Со времен Иосифа Сталина это было единственной целью, и американский президент осуществил его мечту», — заявил Эмануэль. Его слова передает The Hill.
Рам Эмануэль поддержал точку зрения о том, что стремление РФ со времен Второй мировой войны заключается в якобы разделении и дестабилизации НАТО. По его словам, в этом контексте Дональд Трамп становится «огромным активом» для России.
Ранее американский лидер назвал Зеленского «диктатором без выборов». Он также обвинил президента Украины в отказе проводить выборы в стране из-за его очень низкого рейтинга как кандидата. Со словами о диктаторе с Трампом согласился зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, передает RT.
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