Сочинец пытался организовать диверсию на железной дороге

Жителя Сочи задержали за подготовку диверсии на железнодорожных путях. О задержании 45-летнего мужчины доложили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.
В ведомстве рассказали, что подозреваемый общался с представителями проукраинской организации в мессенджере Telegram. Задания от них он получал посредством личной переписки. ФСБ выяснила, что диверсант самостоятельно изготовил три самодельных зажигательных устройства и намеревался поджечь электрооборудование на железной дороге.
Силовики успели предотвратить диверсию, задержав сочинца с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к диверсии».
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