Сочинец пытался организовать диверсию на железной дороге

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Диверсант общался с представителями проукраинской организации через Telegram (архивное фото)
Диверсант общался с представителями проукраинской организации через Telegram (архивное фото) Фото:

Жителя Сочи задержали за подготовку диверсии на железнодорожных путях. О задержании 45-летнего мужчины доложили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю. 

В ведомстве рассказали, что подозреваемый общался с представителями проукраинской организации в мессенджере Telegram. Задания от них он получал посредством личной переписки. ФСБ выяснила, что диверсант самостоятельно изготовил три самодельных зажигательных устройства и намеревался поджечь электрооборудование на железной дороге. 

Силовики успели предотвратить диверсию, задержав сочинца с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к диверсии». 

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Жителя Сочи задержали за подготовку диверсии на железнодорожных путях. О задержании 45-летнего мужчины доложили в пресс-службе УФСБ по Краснодарскому краю.  В ведомстве рассказали, что подозреваемый общался с представителями проукраинской организации в мессенджере Telegram. Задания от них он получал посредством личной переписки. ФСБ выяснила, что диверсант самостоятельно изготовил три самодельных зажигательных устройства и намеревался поджечь электрооборудование на железной дороге.  Силовики успели предотвратить диверсию, задержав сочинца с поличным. Возбуждено уголовное дело по статье «Подготовка к диверсии». 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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