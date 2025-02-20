Две трети петербуржцев уверены в быстром поиске работы

Согласно недавнему исследованию, проведенному аналитиками hh.ru, жители Санкт-Петербурга демонстрируют рекордно высокий уровень уверенности в своих карьерных перспективах. В первом квартале 2025 года две трети опрошенных выразили мнение, что смогут быстро найти работу, если это потребуется.
«Общий уровень самочувствия петербуржцев на рынке труда сохраняется на рекордно высоких отметках: в 1 квартале 2025 года в ходе опроса 2\3 местных жителей заявили, что смогут быстро найти работу в ближайшие три месяца, если потребуется. Опрос проводился с 28 декабря 2024 года по 20 января 2025 года среди 38 320 российских соискателей», — делится пресс-служба HeadHunter. Сообщение опубликовано в официальном telegram-канале компании.
Исследование показало, что 64% жителей Петербурга считают, что они смогут без особых проблем найти работу в ближайшие три месяца. Этот показатель вырос на 3% по сравнению с предыдущим годом. Такой рост уверенности может быть связан с улучшением экономической ситуации в регионе или с ростом количества вакансий в ключевых секторах экономики.
На фоне общероссийских данных, где 64% опрошенных также верят в легкий поиск работы, в Петербурге наблюдается аналогичная тенденция. Однако, стоит отметить, что в других регионах 21% респондентов негативно оценивают свои шансы на трудоустройство, что ниже по сравнению с 30% сомневающихся в Петербурге.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.