Правительство не определилось по запрету экспорта бензина

Правительство России рассматривает возможность либо продления на шесть месяцев действующего разрешения на экспорт бензина для ведущих производителей, либо введение с 1 марта полного запрета на его поставки за границу на один месяц. Об этом сообщают источники «Известий».
«Минэнерго внесло в правительство предложение сохранить разрешение на экспорт бензина для крупных производителей с марта по август включительно. <...> С инициативой временно — с 1 марта и на один месяц — приостановить поставки бензинов за границу выступает Федеральная антимонопольная служба (ФАС)», — передают «Известия». Там добавили со ссылкой на осведомленные источники, что решение по топливному вопросу ожидается в ходе совещания, которое состоится 20 февраля под председательством вице-премьера Александра Новака.
Заместитель председателя наблюдательного совета ассоциации «Надежный партнер» Дмитрий Гусев в разговоре с изданием поддержал инициативу ФАС, указав, что прошлогодняя аналогичная инициатива оказалась «достаточно удобной». Руководитель аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов заявил, что в дополнение к временным ограничениям на экспорт, ФАС предложила создать прогнозируемый рынок нефтепродуктов на основе срочного рынка как стратегическую меру, что, по его мнению, значительно лучше соответствует потребностям отрасли. Управляющий партнер WMT ConsultЕкатерина Косарева предположила, что правительство скорее всего примет компромиссное решение, учитывая как внутренние, так и внешние экономические факторы.
Ранее в России продлили запрет на экспорт бензина для компаний, не занимающихся его производством, до 28 февраля. Однако, те компании, которые производят бензин, получат возможность продолжить его, передает RT.
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