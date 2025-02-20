Что нельзя делать 21 февраля: приметы и традиции на Захара Серповидца

В христианских храмах по всему миру 21 февраля вспоминают святого Захария. В народе же в этот день празднуют Захара Серповидца, и за многовековую историю праздник оброс своими традициями и приметами. О том, что нельзя делать 21 февраля — в материале URA.RU.
Традиции на Захара Серповидца
В народе 21 февраля было принято начинать подготовку к работам в поле. Крестьяне доставали и осматривали главный инструмент для жатвы — серп. Его нужно было почистить, наточить и освятить крещенской водой. Люди верили, что после этого святой Захарий поможем им и пошлет хороший урожай.
Что нельзя делать 21 февраля
На праздник Захара Серповидца люди старались не ходить на операции. В народе верили, что хирургические вмешательства обернутся воспалениями, а все раны будут долго заживать. Также считалось, что в праздник не стоит удалять зубы — иначе на человека могли навести порчу.
Девушки в этот день старались не смотреть в зеркало, чтобы не навлечь проблемы с кожей и не «проглядеть» свою красоту. А также не прибирались в доме, чтобы не вымыть из дома благополучие.
Приметы на 21 февраля
По погоде на Захара Серповидца люди определяли, что им ждать за окном в ближайшем будущем. Считалось, что по холоду 21 февраля можно узнать погоду на март: чем холоднее на улице в праздник, тем теплее будет начало весны. Если на праздник гремел гром, то весна и лето обещали быть ветренными. А дым из трубы, который ложился на землю, намекал на приближающийся снегопад.
Кто такой святой Захарий
Святой Захарий был одним из двенадцати малых пророков. Он жил за 500 лет до Иисуса Христа и прославился своими пророчествами о появлении спасителя. Свое прозвище Захарий получил после того, как ему приснился свиток, летящий по небу. Святой рассказывал, что он напоминал огромный серп.
Захарий внес огромный вклад в развитие нравственности еврейского народа. Святой погиб от рук возмущенных иудеев, которые услышали его обличительную проповедь.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.