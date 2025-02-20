Священник Зверев запретил россиянам есть мясо и пить вино

В период Масленицы, или Сырной седмицы, православным запрещается есть мясо и пить вино, потому что это время является подготовкой к Великому посту, который в 2025 году начнется 3 марта. Об этом сообщил руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии, священник Никита Зверев.
«Мы постепенно отказываемся от пищи животного происхождения, чтобы подготовить себя к Великому посту. При этом молочные продукты, рыбу и яйца на последней перед постом неделе есть можно», — заявил Зверев в беседе с aif.ru.
В Сырную неделю не стоит уделять особое внимание пище. В это время нужно заниматься духовными практиками. Так, во время масленичной недели строго запрещены любые чрезмерные развлечения, включая употребление алкоголя и участие в драках, а также категорически запрещено вступать в ссоры. В последнюю неделю перед постом нужно посещать богослужения, просить прощения у тех, кого могли обидеть, и налаживать отношения с окружающими.
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