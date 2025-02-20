Священник Зверев запретил россиянам есть мясо и пить вино

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В период Масленицы верующим нельзя употреблять мясные продукты и алкоголь
В период Масленицы верующим нельзя употреблять мясные продукты и алкоголь Фото:

В период Масленицы, или Сырной седмицы, православным запрещается есть мясо и пить вино, потому что это время является подготовкой к Великому посту, который в 2025 году начнется 3 марта. Об этом сообщил руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии, священник Никита Зверев. 

«Мы постепенно отказываемся от пищи животного происхождения, чтобы подготовить себя к Великому посту. При этом молочные продукты, рыбу и яйца на последней перед постом неделе есть можно», — заявил Зверев в беседе с aif.ru. 

В Сырную неделю не стоит уделять особое внимание пище. В это время нужно заниматься духовными практиками. Так, во время масленичной недели строго запрещены любые чрезмерные развлечения, включая употребление алкоголя и участие в драках, а также категорически запрещено вступать в ссоры. В последнюю неделю перед постом нужно посещать богослужения, просить прощения у тех, кого могли обидеть, и налаживать отношения с окружающими.

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В период Масленицы, или Сырной седмицы, православным запрещается есть мясо и пить вино, потому что это время является подготовкой к Великому посту, который в 2025 году начнется 3 марта. Об этом сообщил руководитель миссионерского отдела Иркутской епархии, священник Никита Зверев.  «Мы постепенно отказываемся от пищи животного происхождения, чтобы подготовить себя к Великому посту. При этом молочные продукты, рыбу и яйца на последней перед постом неделе есть можно», — заявил Зверев в беседе с aif.ru.  В Сырную неделю не стоит уделять особое внимание пище. В это время нужно заниматься духовными практиками. Так, во время масленичной недели строго запрещены любые чрезмерные развлечения, включая употребление алкоголя и участие в драках, а также категорически запрещено вступать в ссоры. В последнюю неделю перед постом нужно посещать богослужения, просить прощения у тех, кого могли обидеть, и налаживать отношения с окружающими.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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