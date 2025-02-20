В Петербурге мужчина убил подростка из-за жесткого диска более 20 лет назад

Прокуратура Петербурга завершила расследование уголовного дела, связанного с убийством молодого человека, произошедшим более двадцати лет назад из-за жесткого диска. Об этом сообщает прокуратура Санкт-Петербурга.
«Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 48-летнего местного жителя. Он обвиняется в убийстве. По версии следствия, инцидент произошел на лестничной площадке жилого дома по улице 6-й Советской в период с 26 по 30 августа 1998 года», — сообщает прокуратура Санкт-Петербурга в официальном telegram-канале. В ходе конфликта обвиняемый нанес 17-летнему потерпевшему удары по шее и голове, после чего переместил его тело на чердак здания и задушил капроновым шнурком. Смерть наступила от асфиксии.
Тело было найдено только на следующий день после убийства рабочими, осматривавшими системы отопления дома. Изначально дело осталось нераскрытым, однако в ходе последующих расследований удалось установить личность преступника. Поводом для убийства, по словам обвиняемого, стал спор, связанный с возвратом жесткого диска, который потерпевший, занимавшийся ремонтом компьютерной техники, не вернул вовремя. Это вызвало конфликт, который и привел к трагическим событиям.
На данный момент уголовное дело направлено в Смольнинский районный суд для дальнейшего рассмотрения. Обвиняемый уже отбывает наказание за другое тяжкое преступление — разбой, что может повлиять на судебный процесс по данному делу.
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