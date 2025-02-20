Почему иностранцы выбирают Россию для наркобизнеса

«Известия»: иностранцы приезжают в РФ, чтобы готовить наркотики
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Наркорынок в России предлагает большие деньги иностранцам, чем в некоторых других странах
Наркорынок в России предлагает большие деньги иностранцам, чем в некоторых других странах Фото:

Для иностранных преступников Россия является удобной территорией для так называемой вахтовой преступной деятельности. Злоумышленники из-за рубежа приезжают в страну, производят и продают наркотики и оперативно покидают РФ, часто уезжая, например, в Латвию. Об этом сообщил эксперт по международной оргпреступности Сергей Пелих. 

«С этой страной в текущий момент у российских силовиков практически нет взаимодействия по линии борьбы с преступностью. Но даже если бы было, процесс привлечения их к ответственности очень трудоемкий», — заявил Пелих. Его слова передает «Известия»

Сергей Пелих заявил, что российский наркотический рынок является более прибыльным по сравнению с рынками некоторых прибалтийских стран. Это делает его привлекательным для иностранных преступников.

Случаи, когда иностранные граждане организуют наркотическое производство в российских сельских местностях, следуя модели «франшизы» крупных наркотических сетей, не являются редкостью. Ранее в Тверской области правоохранители выявили и ликвидировали крупное производство синтетических наркотиков осенью 2024 года. Преступников задержали в московском аэропорту Шереметьево. Все арестованные участники оказались гражданами Латвии.

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Для иностранных преступников Россия является удобной территорией для так называемой вахтовой преступной деятельности. Злоумышленники из-за рубежа приезжают в страну, производят и продают наркотики и оперативно покидают РФ, часто уезжая, например, в Латвию. Об этом сообщил эксперт по международной оргпреступности Сергей Пелих.  «С этой страной в текущий момент у российских силовиков практически нет взаимодействия по линии борьбы с преступностью. Но даже если бы было, процесс привлечения их к ответственности очень трудоемкий», — заявил Пелих. Его слова передает «Известия».  Сергей Пелих заявил, что российский наркотический рынок является более прибыльным по сравнению с рынками некоторых прибалтийских стран. Это делает его привлекательным для иностранных преступников. Случаи, когда иностранные граждане организуют наркотическое производство в российских сельских местностях, следуя модели «франшизы» крупных наркотических сетей, не являются редкостью. Ранее в Тверской области правоохранители выявили и ликвидировали крупное производство синтетических наркотиков осенью 2024 года. Преступников задержали в московском аэропорту Шереметьево.  Все арестованные участники оказались гражданами Латвии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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