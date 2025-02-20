Почему иностранцы выбирают Россию для наркобизнеса

Для иностранных преступников Россия является удобной территорией для так называемой вахтовой преступной деятельности. Злоумышленники из-за рубежа приезжают в страну, производят и продают наркотики и оперативно покидают РФ, часто уезжая, например, в Латвию. Об этом сообщил эксперт по международной оргпреступности Сергей Пелих.
«С этой страной в текущий момент у российских силовиков практически нет взаимодействия по линии борьбы с преступностью. Но даже если бы было, процесс привлечения их к ответственности очень трудоемкий», — заявил Пелих. Его слова передает «Известия».
Сергей Пелих заявил, что российский наркотический рынок является более прибыльным по сравнению с рынками некоторых прибалтийских стран. Это делает его привлекательным для иностранных преступников.
Случаи, когда иностранные граждане организуют наркотическое производство в российских сельских местностях, следуя модели «франшизы» крупных наркотических сетей, не являются редкостью. Ранее в Тверской области правоохранители выявили и ликвидировали крупное производство синтетических наркотиков осенью 2024 года. Преступников задержали в московском аэропорту Шереметьево. Все арестованные участники оказались гражданами Латвии.
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