Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Косарев скончался на 65-м году жизни

На 65-м году жизни скончался актер Геннадий Косарев, который играл в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщили в Молодежном театре на Фонтанке, где служил артист. .
«19 февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев», — заявили представители театра в соцсети «ВКонтакте». На данный момент о дате и месте прощания неизвестно. Последняя роль артиста была в спектакле «Жозефина и Наполеон», участие в котором он принял неделю назад.
После окончания ГИТИСа Геннадий Косарев был принят в труппу Московского театра имени Маяковского. За 11 лет работы в нем он исполнил более 10 различных ролей. Затем артист переехал в Санкт-Петербург, где продолжил свою карьеру в Молодежном театре на Фонтанке и проработал там более 30 лет. Косарев широко известен по участию в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Агент особого назначения». В общей сложности он принял участие в 44 кинопроектах.
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