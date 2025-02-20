Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» Косарев скончался на 65-м году жизни

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О дате прощания с Геннадием Косаревым пока не сообщается
О дате прощания с Геннадием Косаревым пока не сообщается Фото:

На 65-м году жизни скончался актер Геннадий Косарев, который играл в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщили в Молодежном театре на Фонтанке, где служил артист. . 

«19 февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев», — заявили представители театра в соцсети «ВКонтакте». На данный момент о дате и месте прощания неизвестно. Последняя роль артиста была в спектакле «Жозефина и Наполеон», участие в котором он принял неделю назад.

После окончания ГИТИСа Геннадий Косарев был принят в труппу Московского театра имени Маяковского. За 11 лет работы в нем он исполнил более 10 различных ролей. Затем артист переехал в Санкт-Петербург, где продолжил свою карьеру в Молодежном театре на Фонтанке и проработал там более 30 лет. Косарев широко известен по участию в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Агент особого назначения». В общей сложности он принял участие в 44 кинопроектах. 

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На 65-м году жизни скончался актер Геннадий Косарев, который играл в сериале «Улицы разбитых фонарей». Об этом сообщили в Молодежном театре на Фонтанке, где служил артист. .  «19 февраля на 65-м году жизни после продолжительной болезни скончался артист Молодежного театра на Фонтанке Геннадий Косарев», — заявили представители театра в соцсети «ВКонтакте». На данный момент о дате и месте прощания неизвестно. Последняя роль артиста была в спектакле «Жозефина и Наполеон», участие в котором он принял неделю назад. После окончания ГИТИСа Геннадий Косарев был принят в труппу Московского театра имени Маяковского. За 11 лет работы в нем он исполнил более 10 различных ролей. Затем артист переехал в Санкт-Петербург, где продолжил свою карьеру в Молодежном театре на Фонтанке и проработал там более 30 лет. Косарев широко известен по участию в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Литейный» и «Агент особого назначения». В общей сложности он принял участие в 44 кинопроектах. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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