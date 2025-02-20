Профессор раскрыл, когда цены на масло и яйца поползут наверх

Ценники на яйца и масло перестанут повышать максимум в течение шести месяцев, однако дальше все будет зависеть от уровня инфляции. Об этом сообщил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г. В. Плеханова Вячеслав Чеглов.
«Цены прекратят рост, но лишь на три-шесть месяцев. А дальше все будут смотреть на инфляцию этого года», — заявил Чеглов. Его слова передает aif.ru.
Он добавил, что, вероятно, торговые сети начнут давление на производителей с требованием снизить цены на поставляемые товары. В качестве компенсации они могут увеличить наценку на яйца высшего сорта и масло повышенной жирности. К тому же, несмотря на ужесточение государственного контроля за ценами, сезонные колебания продолжат оставаться значимым фактором. Особенно это касается стоимости яиц, которая, как ожидается, начнет расти к Пасхе, даже несмотря на то, что яйца недавно были включены в список товаров социального значения.
Обычно в течение года наблюдаются два максимума цен, отметил гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева. Это происходит весной, перед Пасхой и последующими майскими праздниками, а также в конце декабря, в преддверии Нового года. Тенденции спроса и ценообразования в 2025 году останутся прежними.
«Каждый раз, когда список социально значимых продуктов пополняется новыми товарами, это вызывает одномоментное краткосрочное колебание цен, пояснил начальник аналитического отдела инвесткомпании „Риком-Траст“ Олег Абелев. Однако эти изменения не носят долгосрочный характер. Сейчас Россия находится в экономике, где цены формируются под влиянием спроса и предложения. С уменьшением объемов производства социально значимых товаров их стоимость будет увеличиваться.
Ранее, согласно данным Росстата за период с 11 по 17 февраля, цены на яйца снизились на 0,6%. Также прогнозируется, что стоимость сливочного масла в ближайшее время удастся понизить на 5%. Подобное может произойти после включения данных продуктов в перечень социально значимых товаров, за них производители не будут платить деньги ритейлерам, пишет RT.
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