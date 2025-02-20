Bloomberg: Украина стала пешкой для США на переговорах с Россией

США используют Украину на переговорах с Россией в качестве пешки. К такому выводу пришли журналисты американского издания.
«Украину воспринимают как пешку в гораздо более широких переговорах, а не как их основную тему. [Госсекретарь США Марко] Рубио сказал, что обе стороны договорились восстановить дипломатические и экономические связи, а также сформировать переговорные группы, чтобы начать обсуждение Украины, — именно в таком порядке», — пишут авторы издания Bloomberg. В материале уточняется, что сам Рубио заявил о «невероятных возможностях», которые откроются для США после переговоров с Россией.
Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал о том, какие сейчас отношения установились между Россией и США. Пресс-секретарь президента сказал, что сейчас они находятся в «плачевном состоянии».
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