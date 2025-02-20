Ювелирные украшения в России резко подорожали

За год в России цены на ювелирные украшения выросли на 34%
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Объем рынка ювелирных изделий вырос на 25,6% с 2023 года
Объем рынка ювелирных изделий вырос на 25,6% с 2023 года Фото:

В течение 2024 года розничные цены на ювелирные изделия увеличились на 34%, а средний размер чека в ювелирной рознице вырос на 19% и составил 9 тысяч рублей. Об этом говорится в подсчетах аналитического центра интернет-магазина по продаже ювелирных изделий Sokolov. 

«По итогам 2024 года рынок ювелирной розницы в России достиг 459,4 млрд рублей, что на 25,6% выше показателей прошлого года», — следует из подсчетов. Информацию передает «Коммерсант». 

Руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова указала, что основным фактором роста рынка стал значительный прирост объемов и доли продаж через интернет. Так, за год доля интернет-продаж ювелирных изделий увеличилась с 23,4% до 28%. Причем продажи через маркетплейсы составили 35,5% всех онлайн-продаж или 10% от всего ювелирного рынка. Колпакова также добавила, что значительное влияние на рост рынка оказало повышение средних розничных цен. Это связано с изменениями учетных цен Банка России на золото, которое за год подорожало на 45%, достигнув отметки в 8,5 тысяч рублей за грамм.

По сравнению с 2023 годом производители ювелирных изделий в Москве в 2024 году увеличили объемы производства на 40,5%. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов в качестве примера привел компанию, которая создала новую модель теннисных браслетов из эластичного материала, украшенных драгоценными камнями, передает RT. 

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В течение 2024 года розничные цены на ювелирные изделия увеличились на 34%, а средний размер чека в ювелирной рознице вырос на 19% и составил 9 тысяч рублей. Об этом говорится в подсчетах аналитического центра интернет-магазина по продаже ювелирных изделий Sokolov.  «По итогам 2024 года рынок ювелирной розницы в России достиг 459,4 млрд рублей, что на 25,6% выше показателей прошлого года», — следует из подсчетов. Информацию передает «Коммерсант».  Руководитель аналитического центра Sokolov Алина Колпакова указала, что основным фактором роста рынка стал значительный прирост объемов и доли продаж через интернет. Так, за год доля интернет-продаж ювелирных изделий увеличилась с 23,4% до 28%. Причем продажи через маркетплейсы составили 35,5% всех онлайн-продаж или 10% от всего ювелирного рынка. Колпакова также добавила, что значительное влияние на рост рынка оказало повышение средних розничных цен. Это связано с изменениями учетных цен Банка России на золото, которое за год подорожало на 45%, достигнув отметки в 8,5 тысяч рублей за грамм. По сравнению с 2023 годом производители ювелирных изделий в Москве в 2024 году увеличили объемы производства на 40,5%. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов в качестве примера привел компанию, которая создала новую модель теннисных браслетов из эластичного материала, украшенных драгоценными камнями, передает RT. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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